HDBank bàn cơ hội hợp tác cùng Sở Giao dịch Chứng khoán London

HDBank làm việc với London Stock Exchange (LSE) nhằm trao đổi cơ hội hợp tác về huy động vốn quốc tế, niêm yết doanh nghiệp Việt và mở rộng kết nối tài chính song phương.

Buổi làm việc diễn ra vào ngày 30/10 tại London, thuộc khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Anh.

Đoàn làm việc tại LSE do TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Thường trực HĐPT HDBank, Chủ tịch HĐQT Vietjet và Chủ tịch HĐQT HDBank Kim Byoungho dẫn đầu. Đón tiếp đoàn là ông Charlie Walker, Phó chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán London, người trực tiếp giới thiệu về quy mô, hoạt động và các cơ hội hợp tác giữa thị trường vốn Luân Đôn với doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Charlie Walker, Phó chủ tịch LSE (thứ 5 từ trái sang) tiếp đón Ts. Nguyễn Thị Phương Thảo (váy trắng) cùng đoàn lãnh đạo HDBank, Vietjet. Ảnh: HDBank

Theo nội dung trao đổi ban đầu, HDBank và LSE sẽ xem xét thiết lập cơ chế hợp tác trong tư vấn và huy động vốn quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm phát hành trái phiếu, giấy tờ có giá và các sản phẩm đầu tư mới.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Anh vừa nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, tạo cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ. Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết Việt Nam đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mỗi năm sau 2026, kéo theo nhu cầu lớn về huy động vốn dài hạn.

"Chúng tôi kỳ vọng có thể mở rộng hợp tác với thị trường vốn London thông qua các hình thức linh hoạt như dual listing, phát hành trái phiếu quốc tế, hay các công cụ tài chính khác , nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp Việt Nam", TS. Nguyễn Thị Phương Thảo nói.

Đoàn làm việc tham quan trụ sở LSE. Ảnh: HDBank

Đại diện LSE cho biết, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có HDBank, Vietjet và Vikki Digital Bank, tiếp cận thị trường vốn toàn cầu, mở ra những kênh huy động hiệu quả và hấp dẫn cho nhà đầu tư quốc tế.

Hiện, Sở Giao dịch Chứng khoán London có hơn 1.600 doanh nghiệp quốc tế niêm yết, là trung tâm phát hành trái phiếu hàng đầu thế giới với quy mô thị trường khoảng 34.000 tỷ USD. Hai quỹ đầu tư lớn của Việt Nam, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (VOF) và Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) cũng đang niêm yết tại đây.

Trong vai trò lãnh đạo của hai doanh nghiệp đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) là HDBank và Vietjet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo nêu kế hoạch mở rộng niêm yết thêm các công ty trong hệ sinh thái , bao gồm tài chính tiêu dùng, chứng khoán, tài chính tàu bay và logistics. Với tỷ suất sinh lời (ROE) từ 20 đến 25%, bà cho rằng việc chứng khoán hóa và niêm yết quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam thu hút dòng vốn toàn cầu và góp phần gia tăng tính sôi động cho thị trường tài chính London.

"Chúng tôi mong muốn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và phát triển mạnh mẽ hơn ra thế giới", bà Thảo nhấn mạnh.

Hai bên thảo luận xem xét thiết lập cơ chế hợp tác trong tư vấn, huy động vốn quốc tế. Ảnh: HDBank

Chuyến thăm Sở Giao dịch Chứng khoán London diễn ra chỉ vài tuần sau khi TS. Nguyễn Thị Phương Thảo có chuyến làm việc tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Đại diện đơn vị nhận định, sự hiện diện của HDBank và Vietjet tại hai trong số các trung tâm tài chính lớn nhất thế giới (New York và London), cho thấy hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, đóng góp vào quá trình hội nhập sâu hơn của nền kinh tế Việt Nam với thị trường tài chính toàn cầu.

Hoàng Đan