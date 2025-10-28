HD Hyundai Electric và K League đào tạo bóng đá cho thiếu nhi

HD Hyundai Electric, Giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc K League và VFF tuyển chọn 100 em nhỏ tham gia lớp học bóng đá cùng huấn luyện viên nổi tiếng.

Sự kiện được tổ chức hôm 25/10 với lễ ra mắt và khởi động lớp học bóng đá thiếu nhi, diễn ra ở Sân vận động Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF tại Hà Nội. Chương trình nằm trong dự án xã hội HD Football Day x K-League, do HD Hyundai Electric và K League tổ chức. Với thông điệp "Highlight Your Dream" chiến dịch này hướng đến mục tiêu hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam thông qua bóng đá.

Đại diện chương trình và trẻ nhỏ tại lễ ra mắt dự án. Ảnh: HD Hyundai Electric

Tại sự kiện, hơn 100 trẻ 8-10 tuổi ở Hà Nội đã tham gia, với sự hướng dẫn từ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Kim Sang-sik, huấn luyện viên thủ môn Lee Woon-jae và trung vệ Bùi Tiến Dũng. Chương trình còn góp mặt Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ và Giám đốc VietFootball Trần Huy Đức.

Theo đó, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ, nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ em Việt thông qua bóng đá, từ đó thúc đẩy gắn kết cộng đồng. Hồi tháng 9, ban tổ chức cũng thực hiện video quảng bá chương trình với HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik giao lưu cùng trẻ nhỏ tại sự kiện. Ảnh: HD Hyundai Electric

Ông Kim Ju Yun, Phó chủ tịch cấp cao HD Hyundai Electric cho biết, chương trình là cam kết của doanh nghiệp, khi đồng hành và phát triển cùng xã hội Việt Nam. "Chúng tôi muốn cổ vũ những ước mơ tươi sáng của trẻ em thông qua bóng đá, đồng thời nỗ lực cung cấp các giải pháp năng lượng chất lượng cao, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp điện lực hàng đầu", ông nói.

Trẻ tham gia chương trình có cơ hội sang Hàn Quốc trải nghiệm môi trường ở các CLB lớn. Ảnh: HD Hyundai Electric

Theo đó, HD Hyundai Electric là tập đoàn về công nghệ thiết bị điện và giải pháp năng lượng, đưa chiến dịch này đến Việt Nam bởi đây là quốc gia có nhu cầu điện năng hàng đầu Đông Nam Á. Doanh nghiệp dự kiến mở rộng quy mô chiến dịch đến nhiều tỉnh, thành phố cả nước, đồng thời có kế hoạch đưa những em nhỏ xuất sắc sang Hàn Quốc tham quan, trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp ở các CLB thuộc K League.

Quang Anh