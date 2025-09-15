HC vàng SEA Games Nguyễn Phúc Long - hành trình từ cơ thủ đến lập trình viên

Nguyễn Phúc Long giành huy chương vàng billiard tại SEA Games 25 năm 2009, khẳng định vị thế Việt Nam trong khu vực và rẽ hướng sang công nghệ ở tuổi U50.

Năm 12 tuổi, Nguyễn Phúc Long tìm thấy niềm đam mê trên bàn billiard - môn thể thao chưa nhận được nhiều thiện cảm trong cộng đồng lúc bấy giờ. Ban đầu, anh tiếp cận trò chơi này trong các quán nhỏ gần nhà. Càng chơi, anh càng nhận ra billiard có thể trở thành con đường lâu dài nếu tập luyện nghiêm túc.

Anh Nguyễn Phúc Long ký tặng các bạn học viên Aptech 285 Đội Cấn và 19 Lê Thanh nghị tại một sự kiện của Aptech. Ảnh: Aptech

Cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của anh là khi giành huy chương vàng tại SEA Games 25 năm 2009. Anh nhớ lại, chiến thắng năm đó là may mắn vì đối thủ mắc lỗi. Tuy nhiên, cơ hội đó đã giúp anh tự tin hơn, nhận ra sự khác biệt về cách chuẩn bị và công nghệ phân tích của các vận động viên quốc tế, quyết tâm vươn xa hơn.

Điều đó thôi thúc anh nghiêm túc hơn với con đường thể thao và học hỏi không ngừng để tạo ra những sản phẩm hỗ trợ VĐV trong nước. Sau nhiều năm gắn bó với billiard, khi đã ở tuổi ngoài 40, Nguyễn Phúc Long quyết định học lập trình. Mong muốn của anh là xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu cho các câu lạc bộ, đồng thời tạo kho video phục vụ phân tích kỹ thuật.

Đầu năm nay, anh Long theo học Lập trình phần mềm tại Aptech (cơ sở Đội Cấn, Hà Nội), khóa học kéo dài trong thời gian 1 năm. "Ngồi học cùng các bạn trẻ, làm dự án, tôi có cảm giác như trở về tuổi 12, nhưng thay vì cầm cơ, lần này tôi gõ bàn phím", anh nói.

Với anh Long, lập trình không chỉ là viết mã, mà còn là hiểu cơ chế của một hệ thống từ lúc khởi tạo đến khi vận hành. Kiến thức này giúp anh hiện thực hóa ý tưởng kết hợp công nghệ với thể thao.

Kinh nghiệm vận động viên giúp anh thích nghi với môi trường công nghệ. "Một vận động viên giỏi cần rèn luyện hàng ngày, giữ kỷ luật và thói quen tốt. Lập trình viên cũng vậy, phải học và thực hành liên tục", anh so sánh.

Theo anh, các thói quen như dậy sớm, tập thể dục, đọc sách hay học thêm ngôn ngữ lập trình chính là nền tảng để duy trì sự bền bỉ. Anh tâm niệm, AI hay công nghệ chỉ là công cụ. Nếu không có kỷ luật, công nghệ có thể khiến con người phụ thuộc. Ngược lại, nếu làm chủ, người dùng có nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Anh Long cho rằng thế hệ trẻ hiện nay có nhiều thuận lợi hơn so với trước. Việc tiếp cận tài liệu, xem video hướng dẫn hay thần tượng thể thao nay chỉ cần vài thao tác trực tuyến. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nguy cơ xao nhãng.

"Gen Z có thể bị cuốn vào mạng xã hội mà quên rèn luyện kỹ năng thực sự. Công nghệ là phương tiện, không phải cứu cánh", anh nhắn nhủ.

Hiện tại, Nguyễn Phúc Long vẫn duy trì việc học lập trình và nghiên cứu các dự án công nghệ tại Aptech Việt Nam. Anh coi đây là giai đoạn tái khởi động, bắt đầu từ việc tự rèn luyện và quản lý dữ liệu trước khi nghĩ đến những ứng dụng rộng hơn cho cộng đồng.

Lan Anh