Tây Ban NhaCựu tiền vệ Eden Hazard gây chú ý khi ăn mừng bằng cách uống cạn một cốc bia sau khi hoàn thành chặng đạp xe dài 167 km tại đảo Mallorca.

Hazard tham dự tham dự Mallorca 312 - một trong những sự kiện đạp xe phong trào lớn nhất châu Âu, thu hút hàng nghìn người tham gia tại quần đảo Balearic.

Giải đấu có nhiều cự ly khác nhau, với cung đường chạy qua dãy núi Serra de Tramuntana nổi tiếng. Hazard lựa chọn thử thách 167 km, một trong những lộ trình khắc nghiệt nhất với nhiều đoạn leo dốc, khúc cua gắt và đòi hỏi thể lực cao.

Eden Hazard uống bia sau hành trình đạp xe 167 km tại Mallorca, Tây Ban Nha. Ảnh: Tribuna

Dù tuyên bố giải nghệ từ năm 2023 khi mới 32 tuổi, Hazard vẫn cho thấy nền tảng thể lực đáng nể. Sau khi hoàn thành Mallorca 312, cựu ngôi sao người Bỉ tỏ ra khá mệt nhưng hài lòng. Trong cuộc phỏng vấn ngắn, anh thậm chí còn nói tiếng Tây Ban Nha và hài hước tiết lộ mục tiêu cá nhân là giảm cân trong thời gian tới.

Khoảnh khắc gây bão mạng xã hội đến ngay sau đó, khi Hazard thản nhiên uống cạn một cốc bia trước ống kính.

Cựu tiền đạo của Chelsea và Real Madrid dành nhiều thời gian cho đạp xe sau khi chia tay bóng đá. Năm 2024, cựu danh thủ Bỉ cùng các anh em từng chinh phục Mont Ventoux, một trong những cung đường leo núi nổi tiếng và khắc nghiệt nhất của Tour de France, với độ cao từ 1.210 đến 1.617 m.

Mont Ventoux nổi tiếng với sức gió mạnh và lịch sử khắc nghiệt, từng chứng kiến cái chết của tay đua người Anh Tom Simpson tại Tour de France 1967.

Eden Hazard mừng chức vô địch Europa League năm 2019. Ảnh: Sky

Hazard từng là một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Anh ghi 110 bàn trong 352 trận cho Chelsea, trong đó có 85 bàn Ngoại hạng Anh. Với 7 năm gắn bó cùng đội bóng thành London, Hazard giành hai Ngoại hạng Anh, một Cup FA, một Cup Liên đoàn và hai Europa League. Anh cũng từng giành một Ligue 1 và một Cup Pháp khi còn chơi cho Lille.

Nhưng từ khi gia nhập Real năm 2019 với giá 136 triệu USD, Hazard sa sút không phanh do chấn thương, thường xuyên đối mặt với tình trạng tăng cân mất kiểm soát. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ chưa từng đá quá 23 trận mỗi mùa cho CLB thành Madrid, và nhiều lần bị đẩy xuống đội B. Tổng cộng, Hazard nghỉ 78 trận trong 4 năm khoác áo Real, nhiều hơn số trận mà anh ra sân (76) và chỉ ghi 7 bàn. Sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm một năm với đội bóng hoàng gia, Hazard quyết định giải nghệ ở tuổi 32.

Ở cấp độ đội tuyển, Hazard từng dự ba kỳ World Cup (2014, 2018, 2022), trong đó nổi bật là việc đeo băng làm đội trưởng tuyển Bỉ giành hạng Ba năm 2018.

Sau khi giải nghệ, Hazard chọn cuộc sống bình lặng tại Madrid. Anh cho biết không nhìn lại sự nghiệp với nuối tiếc mà bằng sự biết ơn, đồng thời quyết định định cư lâu dài vì gia đình, con cái, khí hậu và ẩm thực. "Tôi chỉ muốn được nhớ đến như một cầu thủ giỏi và một người vui vẻ. Thế là đủ", anh chia sẻ.

Hồng Duy tổng hợp