Hãy nói: 'Anh sinh ra để dành cho em, được không'

Em nhạy cảm, dễ tủi thân và thường ít chia sẻ với người ngoài, bởi không muốn mang năng lượng tiêu cực đến cho người khác.

Em thuê nhà riêng, làm kinh doanh nhỏ đủ lo cho ba mẹ con, sống ở đường Giải Phóng - Hà Nội. Em sinh cuối năm 1979, trẻ trung, nhỏ nhắn (hơi thấp) và xinh, cười đẹp, dáng dấp nữ tính, sang trọng tiểu thư mà không yểu điệu, đó là mọi người nhận xét vậy. Ông bà, bố mẹ, họ hàng nội ngoại về cơ bản là người thành phố Hải Phòng và Sài Gòn, có học thức. Tính cách em vừa hướng nội vừa hướng ngoại, sống có trách nhiệm, giao tiếp tốt, có cá tính, khá độc lập tự chủ trong nhiều việc.

Em độc thân hơn 4 năm, một mình nuôi hai con, con gái 16 tuổi và con trai 14 tuổi. Có thời gian em đón bố mẹ lên Hà Nội để chăm sóc vì bố mẹ bị tai biến và alzeimer, nằm liệt giường. Em kiệt sức vì vừa làm kinh tế vừa lo thuốc thang, vừa chăm sóc bố mẹ và ăn học của các con ở nhà, kèm thêm trả nợ khoản ngân hàng vay hộ chồng cũ. Có thời gian mỗi ngày chỉ được ngủ hai, ba tiếng. Tóc em chỉ trong một thời gian ngắn chuyển sang rụng mỏng và bạc trắng, giờ vẫn phải nhuộm. Hiện tại ba em đã chủ động đi lại được, mẹ em ổn hơn và về ở cùng cho cậu em trai em ở Hải Phòng. Em đã hồi phục sức khỏe và tươi tắn trở lại.

Em chăm học tập, cầu tiến bộ, hiểu biết xã hội, có khả năng trong công việc. Mỗi khi ai gặp, đều nhìn thấy sự vui vẻ năng động, tươi vui nên thường khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Em khao khát một người chồng yêu thương và hiểu chuyện, bảo vệ và bao bọc trái tim em, để em yên tâm có anh là cây cột, là cánh cửa ngôi nhà ngăn mọi bão gió ở bên ngoài. Để em có thể yên tâm khóc và có người ôm, an ủi dỗ dành rồi lát sau lại quên hết mọi chuyện, lại chạy ra ngoài nhí nhảnh trêu đùa mọi người với thật nhiều năng lượng vui vẻ tích cực.

Thời gian của mỗi người là hữu hạn, nên em trân quý thời gian trong cuộc đời này. 45 tuổi rồi, em vẫn chưa tìm thấy một người mình có thể được yêu và yêu người ấy đến cháy bỏng, được nắm tay nhau suốt đường đời và cùng thương nhau đến cùng tận tâm can. Em cũng tự an ủi là: "Ừ thì từng có người yêu mình như thế", nhưng thời đó quá trẻ để hiểu tình yêu của người khác dành cho mình trong biểu hiện vụng về và âm thầm là chân thành như nào, nên em đã từ chối lời cầu hôn. Mãi gần 29 tuổi em mới lấy chồng do mải công việc kinh doanh (không vì tình yêu, mà vì bị chồng cũ chủ động gài bẫy để lấy bằng được).

Sau dịch bệnh Covid 19, nhân sinh quan về tình cảm gia đình, tình yêu, thời gian, giá trị con người càng thêm sâu sắc, nên bên ngoài em tĩnh lặng như mặt hồ nhưng trong sâu thẳm vẫn không ngăn được những ao ước mãnh liệt, ước mong hạnh phúc gia đình thật sự bên người đàn ông ấm áp, chăm chỉ, bảo vệ, bao dung em và các con. Anh hãy lên tiếng và chắc chắn với em rằng: "Anh sinh ra là để dành cho em, được không"?

