Hãy là người kiên nhẫn, anh nhé

Em sinh năm 1985, làm việc tại Bình Phước, từng kết hôn và đang nuôi bé 8 tuổi.

Ở tuổi của em, sống một mình quả thật rất đơn chiếc, em đang mong tìm được người yêu và hiểu mình.

Sau chia tay, em bắt đầu nghi ngờ mọi thứ về tình yêu, niềm tin về sự chung thủy. Em không hoặc rất ít tiếp xúc với người khác giới nên chuyện quen ai đó với em thực sự quá khó khăn. Mong sau bài viết này sẽ xuất hiện người đàn ông nào đó có thể đồng hành cùng em hết đoạn đường còn lại.

Em mong bạn nam ở Bình Phước, Bình Dương, TP HCM hoặc các tỉnh lân cận để khoảng cách địa lý có chút thuận lợi. Em không yêu cầu gì ở bạn nam nhưng mong bạn hãy là người kiên nhẫn, vì em biết sự nóng vội và thiếu kiên nhẫn có thể gây ra những sai lầm thế nào trong một mối quan hệ. Hy vọng bạn nam đừng quá áp lực trong việc cứ kết hôn là phải sinh con. Nếu có sẽ hạnh phúc hơn, còn không hoặc muộn, chúng ta hãy cùng cố gắng chứ đừng đổ lỗi tại ai. Em không muốn khi kết hôn sẽ thêm áp lực về chuyện con cái.

Em làm công việc văn phòng khá nhẹ nhàng, cao 1,62 m, nặng 58 kg, ngoại hình dễ nhìn. Tính em bộc trực, không dịu dàng đằm thắm nhưng sống tình cảm và yêu thương mọi người.

Chúc anh mau tìm thấy em.

