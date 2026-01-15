Hãy là người cho em và các con của chúng ta sự an yên, anh nhé

Gửi anh, người em chưa từng quen,

Em viết thư này gửi tới anh, biết đâu chúng mình lại nên duyên lành, anh nhỉ? Hôm nay, em có đọc được bài viết của một bạn chia sẻ đã tìm được tình yêu ở chuyên mục này, làm em có thêm động lực để viết thư gửi anh.

Em sinh năm 1987, chưa từng kết hôn hay có con, từng trải qua một mối tình và chia tay 8 năm rồi. Em từng đan xen nhiều suy nghĩ về việc mở lòng tìm hiểu hay vui vẻ với cuộc sống độc thân, nhưng suy nghĩ thấu đáo thì em có mong cầu hạnh phúc, mong muốn để gia đình được vui và yên tâm, không phải lo lắng về việc em chọn độc thân, nên hôm nay em mạnh dạn gửi thư này tới anh.

Học xong đại học em ở lại Hà Nội làm việc, đến nay gần 20 năm rồi. Hiện tại, em là nhân viên văn phòng bên mảng hành chính nhân sự. Em không tham vọng trong sự nghiệp, chỉ mong duy trì được công việc ổn định như hiện tại. Điều ưu tiên của em là dành thời gian và sự quan tâm cho gia đình.

Tính em vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Em ưu tiên sự đơn giản, thoải mái trong cuộc sống, không thích sự rườm rà, sống ảo. Em hơi có chút khó tính, hơi trẻ con một chút, nhưng chỉ khi thư giãn trong chuyện tình cảm thôi; còn về cơ bản, em khá thẳng thắn và biết điều.

Về hình thức, theo mọi người nhận xét, em cũng ở mức ưa nhìn, cao 1m55, nặng 52 kg, tuy hơi "nấm lùn" nhưng lại dễ thương, anh nhỉ.

Mong anh đàng hoàng, tử tế, biết quan tâm và coi trọng gia đình, tôn trọng hai bên gia đình nội ngoại. Em không mong anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho gia đình nhưng cần và mong anh là trụ cột của gia đình. Trụ cột ở đây không phải là em phụ thuộc vào kinh tế của anh, mà là người cho em và các con có được sự an yên trong cuộc sống. Em vẫn theo quan điểm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Tuy hơi chậm nhịp so với xu hướng phụ nữ năng động, giỏi giang thời nay nhưng em mong cầu sự phù hợp chứ không phải sự hoàn hảo nên sự an yên vẫn phù hợp với em hơn.

Em khá bối rối khi viết thư này, vừa có chút ngại nữa (dù nếu quen nhau rồi, em khá chủ động và líu lo khi trò chuyện. Chắc em dừng thư tại đây. Nếu chúng ta hữu duyên, mình sẽ còn nhiều cơ hội trò chuyện và chia sẻ với nhau hơn nữa, anh nhé.

Em chúc anh và quý độc giả luôn vui, khỏe và gặp nhiều may mắn.

