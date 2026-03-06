Mong gặp được anh, bố đơn thân giản dị, lối sống lành mạnh, chân thành, có trái tim bao dung, rộng mở, không mong sinh thêm con.

Chào anh, người đang đọc thư của em trong ngày đầu xuân. Đầu năm cho em gửi lời tâm sự tới anh một chút nhé, hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy nhau trong thế gian này. Em sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Hà Tây (cũ) quê lụa, đã gần 50 tuổi, cao 1m55, nặng 50 kg, đã ly hôn và ở cùng con trai. Hiện em sống tại Hà Nội và làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước, thu nhập ổn định tuy không cao, hình thức tạm ổn đối với một cô gái xuất thân từ thôn quê. Em là kiểu người phụ nữ truyền thống, tính cách hiền lành, nhân hậu, an phận, thích cắm hoa, trồng cây, yêu thiên nhiên, nấu nướng những bữa ăn gia đình, chăm sóc gia đình nhỏ mỗi khi tan sở và không cầu toàn.

Hiện tại con đã lớn, nỗi cô đơn bao trùm, em cũng mong muốn được mưu cầu hạnh phúc cá nhân cho mình. Đó là em mong gặp được anh, ông bố đơn thân giản dị, có lối sống lành mạnh, chân thành, có trái tim bao dung, rộng mở, không mong sinh thêm con nữa, không hút thuốc, biết thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe và yêu thương em thật lòng, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Em không quan trọng hình thức và tuổi tác. Miễn là anh có thể mở lòng mình để chúng ta cùng yêu thương nhau, chấp nhận nhau như hiện tại chúng ta đang có.

Em không còn trẻ để mơ mộng nhưng vẫn mong ông trời se duyên cho em gặp anh, người đàn ông có thể nắm tay em không rời đi hết quãng đời còn lại, trân trọng em và cho em một bến đỗ bình yên trong cuộc sống. Hãy để em nấu cho anh những bữa cơm gia đình đầm ấm trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Hãy để em đi cùng anh trong những vui buồn, thăng trầm của cuộc đời phía trước anh nhé. Hai trái tim chúng ta sẽ cùng được sưởi ấm lại khi mùa xuân đã đến. Nếu thấy em phù hợp, hãy gửi thư cho em anh nhé, em sẽ trả lời ngay khi nhận được.

Cám ơn anh đã đọc thư của em.

