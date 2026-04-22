'Hãy chọn yêu thương' - những điều tử tế trong đời

Sách ''Hãy chọn yêu thương'' cho tôi lòng tin rằng thế giới xung quanh vẫn còn người tốt, còn sự nhân ái, vị tha.

* Bài cảm nhận cho chuyên mục ''Cuốn sách tôi yêu''

Tôi quyết định không vào Đại học mà khởi nghiệp kinh doanh và thành công nhanh chóng giai đoạn đầu. Nhưng rồi hiểu biết cạn, quản lý kém mà tôi đã trả giá bằng tất cả tài sản và trắng tay, mất phương hướng hoàn toàn.

May mắn bên cạnh tôi vẫn còn người vợ hiền thục đảm đang cùng đồng hành những tháng ngày đen tối đó. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã nói: ''Bạn đời sẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với bạn'', cho thấy tầm quan trọng của việc chọn người bạn đời biết thấu hiểu, yêu thương. Cô ấy một mình chăm sóc, nuôi dạy con gái duy nhất của chúng tôi để chồng ra nước ngoài lao động trong cảnh nhà túng ngặt. Ngày đi tôi cũng không có gì để đem theo ngoài mấy bộ quần áo, nhưng không thể thiếu vài quyển kinh Phật cùng cuốn sách Hãy chọn yêu thương do một người bạn tặng để đọc trong đêm dài, khi nỗi nhớ cào xé tim mình.

Những quyển kinh Phật giúp tôi cố gắng buông bỏ không tiếc nuối quá khứ, chăm chỉ làm việc để vượt qua. Hãy chọn yêu thương là tập truyện ngắn chỉ có 132 trang nhưng lại cho tôi lòng tin rằng thế giới xung quanh vẫn còn người tốt, vẫn còn sự nhân ái, vị tha.

Câu chuyện đầu tiên là một hành động nhân văn chan chứa tình người cao đẹp mà trong đạo Phật gọi là nhân quả. Anh thanh niên trên đường về nhà với tâm trạng buồn bã vì thất nghiệp, trong khi người vợ mang thai sắp sinh. Anh gặp một bà già đang lo lắng bên chiếc xe bị chết máy trong ánh chiều dần tắt. Lòng trắc ẩn khiến anh dừng xe đề nghị giúp đỡ dù nỗi lo không có tiền canh cánh trong lòng. Ban đầu bà ấy định từ chối vì nghi ngại khi gần đây xảy ra tình trạng giết người cướp của. Nhưng rồi vẻ chất phác nơi anh khiến bà đồng ý. Chiếc xe khởi động trong sự mừng rỡ của bà. Bà cảm ơn rối rít, muốn gửi chút tiền nhưng anh từ chối và lái đi trong sự mệt mỏi. Đó không phải là lời đáp trả cho sự nghi kỵ ban đầu. Mà trong thâm tâm anh cho rằng việc không đáng để nhận thù lao, dù với tình cảnh hiện giờ đó là chiếc phao hy vọng.

Về phía bà già, trên đường đi chợt thấy quán nhỏ nên rẽ vào dùng tạm bữa tối. Nhìn thấy thiếu phụ với cái bụng sắp sinh nặng nề, bà quyết định để lại một số tiền với chút thương cảm. Dù sao thì khi nãy đã có người giúp đỡ mình mà anh ta không nhận tiền thì giờ đây cũng là lúc mình giúp cho người khác. Người thiếu phụ cầm số tiền được tặng mà lòng rưng rưng niềm hạnh phúc khi nghĩ đến chồng. Cô lái xe về nhà, gặp chồng đang nằm ngủ trong dáng vẻ ưu tư mệt mỏi. Tình yêu trào dâng trong tim, cô hôn chồng và khẽ thầm thì với anh rằng đã tạm qua cơn túng quẫn. Hóa ra, anh ấy chính là người đã giúp cho bà.

Bìa sách ''Hãy chọn yêu thương''. Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ

Quả thật, cuộc đời không ai nói trước được điều gì nên chúng ta cứ dặn lòng hãy sống thiện lành và giúp đỡ người khác mỗi khi có thể mà không cần đắn đo liệu họ có trả ơn lại hay không. Vì những việc làm ấy bằng cách nào đó, vào một ngày nào đó sẽ quay lại với ta rất diệu kỳ. Đây gọi là ''đáp đền tiếp nối'' (Pay It Forward) một sự kết nối vô hình kỳ diệu trong cuộc sống này, giống như cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim cùng tên.

Vậy là tôi quyết định về nhà sau một năm xa cách gia đình nhỏ, vừa kịp ôn lại kiến thức lớp 12 và luyện thi cho con gái đậu vào trường Đại học Tây Nguyên. Niềm vui nối tiếp niềm vui khi tin lành lan xa, nhiều phụ huynh tìm đến nhờ tôi dạy cho con họ. Và ''nghề'' thầy giáo đã vô tình đến với tôi một cách nhẹ nhàng như vậy. Lần lượt từng học trò đến học đều được tôi tận lực tận tâm truyền dạy kiến thức. Tôi không ngại dùng đời học sinh ham chơi của chính mình làm bài học để kịp thời nhắc nhở các em về tầm quan trọng của kiến thức khi tuổi còn trẻ dễ tiếp thu. Tôi hiểu rằng mình phải làm gì đó để nâng đỡ những đứa trẻ ở nơi tôi từng vấp ngã.

Cứ như vậy, tôi dìu dắt các em trong tình thương và nhìn chúng tan học với sự nhẹ nhõm tươi vui, dù cảnh nghèo khó vẫn còn đó trong sự tất bật của cha mẹ chúng. Giờ đây, tôi sống an yên bên người vợ hiền. Con gái tôi cuối tuần đưa cháu nhỏ về chơi giống như tôi ngày thơ ấu quấn quýt bên ông bà.

Ai sinh ra trong đời đều trải qua những thăng trầm. Hãy sống với tình yêu thương và thấu hiểu để cuộc đời này tồn tại những điều tử tế.

Nguyễn Thành Nguyên

Tái bút:

Xin thứ lỗi vì mùa mưa năm rồi, tôi chở bao sách từ nhà ở phố Buôn Ma Thuột vào trong vườn để có thể đọc sau khi dọn dẹp. Do trời mưa to nên tôi làm rơi mất đến khi phát hiện ra quay lại tìm mấy lần không thấy. Nhờ con gái đăng lên Facebook chuộc lại những cuốn sách tôi quý, trong đó có cuốn Hãy chọn yêu thương mà bạn tặng cho nhưng cũng không ai phản hồi. Cho nên giờ tôi viết ra với những gì mà tôi còn nhớ ở tuổi 60.

Chân thành cảm ơn báo VnExpress đã tạo ra cuộc giao lưu thú vị này để văn thơ luôn hiện diện cho cuộc sống thêm nhẹ nhàng.