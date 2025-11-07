Hãy cho anh cơ hội bên em

Anh tìm người có thể cho phép anh được thẳng thắn, cũng thẳng thắn với anh về những chuyện trong cuộc sống sau này.

Anh không giỏi biểu đạt tình cảm nên đến giờ hơn 30 tuổi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Điều anh quan tâm ở thời điểm hiện tại chỉ là một người phụ nữ có thể cùng anh nắm tay đi tiếp cuộc hành trình của cuộc đời.

Anh làm kinh doanh tự do nên có khá nhiều thời gian, thu nhập không nổi bật nhưng cũng ổn. Anh thích những chuyến đi, chỉ để ngắm cảnh ven đường. Anh không quá ham vui, chỉ thi thoảng thích ngồi cùng bạn bè nhâm nhi chút đồ uống, nghe những câu chuyện về cuộc sống để không giới hạn mình trong góc nhìn từ cửa xe.



Anh tìm kiếm một người có thể cho phép anh được thẳng thắn và cũng thẳng thắn với anh về những điều kiện của nhau, về đối phương và cuộc sống sau này. Có thể, chúng ta sẽ cùng cho nhau cơ hội từ bức thư đầu tiên này nhé.

