Haxaco tiếp tục rao bán hơn 6.000 m2 đất trên đại lộ Võ Văn Kiệt

Haxaco vừa lên kế hoạch chuyển nhượng khu đất rộng hơn 6.280 m2 mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, TP HCM sau lần đấu giá bất thành năm ngoái.

Thông tin được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) mới đây. Theo tài liệu trình cổ đông, khu đất có giá trị sổ sách hơn 542 tỷ đồng. Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định mức giá chuyển nhượng phù hợp với thị trường, song không thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay.

Khu đất tọa lạc trên đại lộ Võ Văn Kiệt - trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP HCM với khu vực phía Tây thành phố và các tỉnh lân cận. Nhờ vị trí mặt tiền đại lộ, quỹ đất này được xem là một trong những tài sản có giá trị lớn của doanh nghiệp. Khu đất có nguồn gốc từ hai thửa liền kề, được Haxaco mua lại năm 2022 và 2024.

Một góc đường Võ Văn Kiệt thuộc phường An Lạc, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện Haxaco cho biết nếu giao dịch hoàn tất, nguồn tiền thu về sẽ được ưu tiên bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, cải thiện cấu trúc tài chính và xem xét các cơ hội đầu tư có hiệu quả.

Trước đó, năm 2025 đại diện Haxaco cho biết toàn bộ khu đất được thẩm định khoảng 160 triệu đồng mỗi m2. Trong năm này, doanh nghiệp từng tổ chức đấu giá khu đất với giá khởi điểm hơn 1.130 tỷ đồng, tương đương khoảng 180 triệu đồng mỗi m2, nhưng không có nhà đầu tư tham gia. Sau nhiều lần tìm hướng khai thác chưa đạt kết quả, Haxaco tiếp tục tính đến phương án chuyển nhượng nhằm cơ cấu lại nguồn lực và bổ sung dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch bán tài sản diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh năm 2025 của công ty chịu nhiều sức ép từ thị trường ôtô suy giảm. Doanh thu thuần đạt 4.650 tỷ đồng, sụt gần 16% so với năm trước. Tuy vậy, nhờ kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả vận hành, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt hơn 39 tỷ đồng, tăng 19%.

Haxaco được thành lập năm 2000, là nhà phân phối chính hãng đầu tiên của Mercedes-Benz tại Việt Nam. Hoạt động chính của công ty bao gồm bán xe mới và xe đã qua sử dụng, cung cấp dịch vụ bảo hành, sửa chữa, phụ tùng chính hãng, cho thuê và định giá xe Mercedes‑Benz.

Phương Uyên