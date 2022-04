Hawee M&E và Toenec Nhật Bản ký kết hợp tác chiến lược và đầu tư

Lễ ký kết trực tuyến diễn ra ngày 31/3 ghi dấu mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Hawee Cơ Điện và Công ty Toenec Nhật Bản trên hành trình chinh phục thị trường quốc tế.

Đây được coi là sự kiện quan trọng đánh dấu và thúc đẩy mối quan hệ của hai đơn vị lớn cùng ngành trong lĩnh vực Cơ điện. Theo đó, hai bên cam kết hỗ trợ, chia sẻ nguồn lực nhằm nâng cao năng lực thi công và quản lý thông qua việc trao đổi nhân sự và các chương trình đào tạo giữa hai bên.

Cũng theo thỏa thuận ký kết, Công ty Toenec Nhật Bản (Toenec) sẽ nắm giữ 40% cổ phần Công ty Cổ phần Hawee Cơ Điện (Hawee M&E) và cử một số nhân sự chất lượng cao với trình độ và kinh nghiệm làm việc quốc tế đến Việt Nam. Cả hai cam kết sẽ mở rộng và khai thác tối đa tiềm năng của thị trường, cũng như hỗ trợ lẫn nhau để tận dụng thế mạnh và tiềm lực của đôi bên.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hải Yến - Tổng Giám đốc Hawee M&E cho biết: "Tôi tin rằng Toenec sẽ là đối tác đáng tin cậy - một người bạn thân thiết để cùng nhau đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Hawee".

Lễ ký kết (trực tuyến) giữa Công Ty cổ phần Hawee Cơ điện (Hawee M&E) và Công ty Toenec Nhật Bản (Toenec).

Là thành viên của Chubu Electric Power - Top 3 tập đoàn năng lượng lớn nhất tại Nhật, Toenec có hơn 75 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng cơ địên, giải pháp năng lượng xanh, và công nghệ thông tin. Doanh thu hàng năm lên tới hơn 2 tỷ USD, Toenec có chi nhánh tại Thượng Hải, Đài Loan, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và Myanmar. Từ những tương đồng về quan điểm kinh doanh - đề cao tập trung phát triển con người, đầu tư Trung tâm đào tạo, Toenec và Hawee đã nhận ra tiềm năng hợp tác cùng cơ hội mở rộng thị trường với nền tảng là các giá trị và thế mạnh của riêng mỗi công ty.

Với lợi thế là một doanh nghiệp Việt đã có hơn 17 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống cơ địên tại các dự án đẳng cấp 5 sao và năng lượng tái tạo, Hawee M&E liên tục lọt Top 5 nhà thầu Cơ điện uy tín tại Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước. Hawee M&E cũng là một trong số ít các nhà thầu sở hữu đội ngũ nhân sự trình độ cao, am hiểu thị trường trong nước cùng công nghệ và quy trình triển khai thi công bài bản, liên tục ghi tên mình tại các dự án tầm cỡ như: Sheraton Đà Nẵng, Movenpick Phú Quốc, Intercontinental Phú Quốc, Melia Hồ Tràm, Masteri Waterfront, Goldmark City...

Wyndham Dragon Ocean - một trong những dự án khách sạn 5 sao cao cấp mà Hawee M&E đang triển khai.

Thông qua việc ký kết hợp tác lần này, Hawee M&E đã có những định hướng chiến lược trong tương lai với mong muốn kiến tạo các sản phẩm được thế giới tôn trọng. Để làm được điều đó, doanh nghiệp quyết định tập trung vào các công trình đặc thù, yêu cầu kỹ thuật cao như: sân bay, cầu cảng và data center, khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp,... để tạo ra những thành quả bền vững vì một Việt Nam hiện đại, an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Thế Đan (Ảnh: Hawee M&E)