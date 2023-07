Havertz ghi bàn, Arsenal đè bẹp MLS All Star

MỹÁ quân Ngoại hạng Anh thắng giao hữu đội các ngôi sao giải vô địch Mỹ 5-0, trong đó có một bàn từ tân binh Kai Havertz.

Đội hình MLS All Star không có Lionel Messi. Tiền đạo người Argentina không kịp chuẩn bị thể lực, do mới tập buổi đầu với Inter Miami hôm 18/7. MLS All Star kiểm soát bóng 44%, nhưng không tạo được nguy hiểm thực sự về phía khung thành Arsenal. Trong hiệp một, đội chủ nhà chỉ gây chú ý với cú sút phạt trực tiếp của Thiago Almada và cú đệm bóng chệch cột của Hollingshead.

Trái lại, Arsenal xuất phát với đội hình về thứ hai Ngoại hạng Anh mùa trước. Ngay phút thứ 5, Gabriel Jesus thể hiện đẳng cấp bằng pha mở tỷ số. Tiền đạo người Brazil lốp từ khoảng 20 m, khiến bóng chạm cột rồi bay vào khung thành. Tiền vệ Leandro Trossard cũng tỏa sáng với một pha xử lý kỹ thuật. Nhận bóng trước vòng cấm ở phút 23, anh đảo qua một cầu thủ rồi cứa lòng từ 22 m vào góc cao.

Jesus mừng bàn mở tỷ số cho Arsenal trong trận giao hữu sáng 20/7 tại Mỹ. Ảnh: USA Today

Arsenal thay nhiều cầu thủ sau giờ nghỉ. Ba tân binh Kai Havertz, Declan Rice và Jurrien Timber đều vào sân. Đội bóng Anh tiếp tục áp đảo MLS All Star. Phút 47, họ nâng tỷ số lên 3-0 nhờ quả phạt đền điệu chân sáo của Jorginho.

Đội chủ nhà đẩy cao đội hình sau bàn thua thứ ba, nhưng không thể đáp trả. Các hậu vệ Arsenal dễ dàng vô hiệu hóa các đợt tấn công đơn giản của MLS All Star.

Phút 83, Arsenal có bàn thứ tư. Sau khi thoát xuống cánh trái, Gabriel Martinelli cứa lòng khiến bóng đi chìm vào góc xa khung thành. Tân binh Kai Havertz cũng kịp ghi bàn đầu tiên cho Arsenal. Tiền đạo giá 83 triệu USD đón quả tạt cánh phải, dùng ngực khống chế bóng, rồi vô lê vào góc gần.

Havertz có bàn đầu tiên cho Arsenal sau hai trận. Ảnh: LP

Trận thắng MLS All Star là trận giao hữu thứ hai hè này của Arsenal, sau trận hòa Nurnberg 1-1 tại Đức.

Tại Mỹ, Arsenal còn gặp Man Utd vào ngày 22/7 và Barca ngày 26/7. Ngày 2/8, "Pháo thủ" trở về Anh đá Emirates Cup với Monaco, trước khi tranh Siêu Cup Anh với Man City bốn ngày sau đó. Họ sẽ khởi đầu Ngoại hạng Anh 2023-2024 bằng trận tiếp Nottingham Forest ngày 12/8.

MLS All Stars 0-5 Arsenal Diễn biến chính trận MLS All Star 0-5 Arsenal.

Thanh Quý