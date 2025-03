Haval H6 tiếp tục giảm giá, xuống dưới 800 triệu đồng

Những mẫu H6 hybrid sản xuất 2023 nhập Thái Lan giảm gần 200 triệu, xuống còn 790 triệu, mức thấp nhất từ khi mở bán đến nay.

Cuối tháng 3, các đại lý Haval tiếp tục giảm giá mạnh cho mẫu crossover cỡ C, H6 để đẩy hàng tồn. Haval H6 hiện giao dịch ở đại lý với giá 790 triệu đồng, thấp hơn 196 triệu đồng so với mức đề xuất của hãng.

Những mẫu H6 giảm giá đợt này đều thuộc năm sản xuất 2023. Các đại lý nói xe chưa có mẫu mới sản xuất 2024 hay 2025.

Mẫu Haval H6 sản xuất 2023 tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Ánh Dương

Mức giảm kể trên của Haval H6 chưa phải cao nhất. Hồi tháng 10/2023, mẫu xe thương hiệu Trung Quốc từng giảm hơn 240 triệu đồng. Khi ra mắt lần đầu, H6 được định giá 1,096 tỷ đồng, sau đó xuống còn 986 triệu đồng. Đến nay, với giá xe 790 triệu đồng, tổng mức giảm giá của H6 là 306 triệu đồng, tức khoảng gần 30% giá trị xe.

Các đại lý giảm giá mạnh cho Haval H6 do nhu cầu từ thị trường thấp và năm sản xuất xe 2023. Đơn vị phân phối không công bố số liệu bán hàng của H6.

Haval H6 bán tại Việt Nam chỉ một phiên bản lắp động cơ hybrid, gồm máy xăng 1.5 tăng áp kết hợp môtơ, công suất tổng 240 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Xe đi kèm bốn chế độ lái, gồm: Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm và Đường trơn.

Trong phân khúc CUV cỡ C tại Việt Nam, đối thủ của H6 là Honda CR-Ve:HEV RS giá 1,259 tỷ đồng. So về giá, Haval H6 rẻ hơn 273 triệu đồng so với CR-V hybrid nhưng thương hiệu yếu hơn, mạng lưới đại lý tại Việt Nam cũng khiêm tốn hơn đối thủ Honda.

H6 sở hữu chất lái khá thú vị nhờ hệ truyền động hybrid song song. Việc kết hợp máy xăng và môtơ cho phản ứng chân ga nhạy và gia tốc khá tốt. Nhưng trở ngại giá cao (từ lúc định giá ban đầu), thương hiệu mới mẻ, Haval H6 gặp khó trong mục tiêu tiếp cận khách Việt.

Ngoài H6, thương hiệu Haval còn bán có mẫu CUV cỡ B+, Jolion giá 669-719 triệu đồng tại Việt Nam. Thành An, công ty nắm quyền phân phối xe GWM, gần đây nhập về một loạt xe mới như Haval M6, Tank 300, 500, Wey 80 nhưng chưa nói rõ thời điểm bán ra.

Phạm Trung