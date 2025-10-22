Haus Private Club tuyển chọn nhân sự cho giai đoạn vận hành

Haus Private Club - câu lạc bộ tư nhân kín tiếng trong dự án Haus Da Lat sẽ tổ chức sự kiện tìm kiếm nhân sự cho giai đoạn vận hành tại Đà Lạt và TP HCM.

Sự kiện diễn ra ngày 3/11 tại khách sạn Mercure Đà Lạt và 5/11 tại Park Hyatt TP HCM, do Haus Private Club phối hợp cùng đơn vị tư vấn vận hành Copper Beech tổ chức. Chương trình hướng đến các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp như nhà hàng, khách sạn, quản lý vận hành.

Haus Private Club tại dự án Haus Da Lat. Ảnh: Haus Da Lat

Đại diện Haus Private Club cho biết, đội ngũ nhân sự sẽ là những người cùng chia sẻ triết lý "tạo nên trải nghiệm không thể sao chép từ những con người không thể thay thế". Các vị trí được tuyển gồm: restaurant manager (quản lý nhà hàng), sommelier (chuyên gia thẩm định rượu vang), reception (lễ tân), doorman (nhân viên đón khách), bartender (chuyên gia pha chế cao cấp), waiter (nhân viên phục vụ), CDP (bếp trưởng), KP Cleaners (nhân viên vệ sinh).

Ông Matt Hobbs, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Copper Beech - người có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc với các tỷ phú, hoàng gia và nguyên thủ quốc gia cho biết Haus Private Club gặp gỡ, kết nối những người cùng mục tiêu, phong cách sống. Những người đồng hành cùng câu lạc bộ phải là những cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. "Chúng tôi tôn vinh những người dành trọn tâm hồn cho từng chi tiết như họ", ông Matt nói.

Matt Hobbs - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Copper Beech trong một sự kiện của Haus Da Lat. Ảnh: Haus Da Lat

Tại sự kiện, ứng viên sẽ trải qua các vòng đánh giá trực tiếp gồm kiểm tra tình huống, phỏng vấn và hoạt động tương tác. Ứng viên đồng thời có cơ hội trao đổi với đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Copper Beech - đơn vị đứng sau nhiều private club danh tiếng như Soho House (New York), Museum of The Future (Dubai) hay 6 Grosvenor Place (London).

Theo chủ đầu tư, chương trình tìm kiếm người đồng hành "Recruitment Day" là nơi các ứng viên có thể trải nghiệm văn hóa, tinh thần và nhịp điệu vận hành của Private Club dành cho giới siêu giàu và tỷ phú của thế giới.

Haus Private Club nằm giữa rừng thông Đà Lạt. Ảnh: Haus Da Lat

Haus Private Club thuộc tổ hợp Haus Da Lat - dự án được giới thiệu là bất động sản ESG, tọa lạc trước mặt hồ Xuân Hương. Công trình do Kengo Kuma & Associates thiết kế, 1508 London phụ trách nội thất và Isometrix thiết kế chiếu sáng. Không gian được định vị như một "bảo tàng sống", nơi trưng bày các món đồ nội thất được đặt làm riêng, không trùng lặp.

Phối cảnh dự án Haus Da Lat. Ảnh: Haus Da Lat

Dự kiến, Haus Private Club sẽ chính thức vận hành đầu năm 2026, hướng đến trở thành điểm đến của giới tinh hoa trong nước và quốc tế.

Hoài Phương