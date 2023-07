Hậu vệ Pháp: 'Bồ Đào Nha thắng Việt Nam trong tầm tay'

Hậu vệ Morgane Martins cho rằng Bồ Đào Nha có cơ hội thắng bất cứ đối thủ nào ở bảng E World Cup bóng đá nữ 2023.

Martins là hậu vệ Pháp lai Bồ Đào Nha, đang chơi cho Djon ở giải vô địch Pháp, nhưng chưa từng khoác áo đội tuyển nào. Trước thềm World Cup 2023, cô nhận định trên tờ RFI về cơ hội của Pháp và Bồ Đào Nha. "Lần đầu dự giải nhưng Bồ Đào Nha lại cùng bảng với hai đội vào chung kết kỳ trước", Martins nói. "Vượt qua vòng bảng là nhiệm vụ khó khăn".

Morgane Martins trong màu áo CLB Issy ở Pháp. Ảnh: IFC

Bồ Đào Nha cùng bảng đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan và Việt Nam - đội cũng lần đầu dự giải. Martins cho rằng Bồ Đào Nha có thể chơi với tâm lý thoải mái vì họ không phải ứng viên cho suất đi tiếp. Khi đánh giá về đối thủ, Martins nói: "Việt Nam có lẽ là đối thủ dễ chịu nhất, và thắng họ là nhiệm vụ trong tầm tay. Nhưng tôi tin Bồ Đào Nha có thể đạt kết quả tốt trước bất cứ đối thủ nào".

World Cup nữ 2023 lần đầu có 32 đội, chia làm tám bảng, mỗi bảng bốn đội, thể thức giống World Cup nam 2022. Chỉ có hai đội đầu bảng vào vòng 1/8, nên Mỹ và Hà Lan được kỳ vọng đi tiếp. Bồ Đào Nha đang đứng thứ 21 FIFA, còn Việt Nam đứng vị trí 32. Đoàn quân của Mai Đức Chung chưa từng gặp các đối thủ trong bảng.

Việt Nam đã tập buổi đầu ở New Zealand hôm 6/7. Ngày 10/7, đội sẽ đá giao hữu với chủ nhà New Zealand - đối thủ đang đứng vị trí 26 FIFA. New Zealand được đánh giá ngang cơ Bồ Đào Nha, nên trận đấu này sẽ giúp Việt Nam phần nào đánh giá được chênh lệch trình độ với các đội trong bảng.

Bồ Đào Nha cũng sẽ đá giao hữu với Ukraine ở Porto tối nay 7/7, khi gần 30.000 vé vào sân đã được bán hết. Ukraine đang đứng vị trí 33 FIFA, sau Việt Nam một bậc. Sau đó, thầy trò Francisco Neto mới lên đường tới New Zealand dự World Cup.

Việt Nam chơi trận đầu tại World Cup 2023 gặp Mỹ ngày 22/7, sau đó đấu với Bồ Đào Nha 27/7 và Hà Lan 1/8.

