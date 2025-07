Hậu vệ Héctor Bellerín: 'Văn chương thay đổi cuộc đời tôi'

Héctor Bellerín, cựu cầu thủ của Arsenal, cho biết nhờ văn chương, anh "tìm thấy mình, đỡ vô định về sự nghiệp", trong thời gian tự cách ly vì Covid-19.

Trong kỳ nghỉ hè, Héctor Bellerín, cựu cầu thủ đội bóng Arsenal thường xuyên đăng tải lên Instagram cá nhân hình ảnh những cuốn sách đã đọc. Đó là các tiểu thuyết kinh điển như Pedro Páramo (Juan Rulfo) - vốn là nguồn cảm hứng cho Gabriel García Márquez viết Trăm năm cô đơn, Gypsy Ballads (Federico García Lorca) hay tác phẩm đương đại Bad Habit (Alana Portero). Hầu hết sách thuộc nền văn học Tây Ban Nha và Nam Mỹ.

Cầu thủ Héctor Bellerín. Ảnh: Instagram nhân vật

Cầu thủ lớn lên trong một gia đình tri thức, cái nôi nuôi dưỡng tình yêu sách vở nơi anh. Tên gọi Héctor Bellerín cũng được truyền cảm hứng từ truyện Hy Lạp cổ đại mà cha anh say mê. Từ năm 19 đến 26 tuổi, anh quen đọc sách phi hư cấu.

Tình yêu văn chương của anh thực sự được nhen nhóm trong giai đoạn Covid-19. Khi ấy, anh phải tự cách ly tại nhà riêng, đối mặt với cảm giác vô định về sự nghiệp. Bellerín đọc và tìm thấy mình trong tiểu thuyết Hollywood, Post Office của Charles Bukowski. Anh nói: "Tôi không biết khi nào bóng đá sẽ trở lại và thậm chí còn uống rất nhiều - một khoảng thời gian khá khó khăn. Tôi không nói rằng văn học đã giúp bản thân tồn tại, nhưng nó làm cuộc sống của tôi dễ dàng hơn rất nhiều".

Bellerín khi còn gắn bó với Arsenal. Ảnh: Catherine Ivill/Reuters

Dù đối mặt ý kiến cho rằng sở thích "ngoài sân cỏ" có thể khiến các cầu thủ sao nhãng, Bellerín không giấu giếm đam mê sách vở. Bởi, với anh, "văn chương đã trở thành một thứ gì đó - tôi biết đây có thể là câu nói sáo rỗng - nhưng thật sự, nó hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi".

Anh đồng thời chia sẻ quan niệm đọc sách là để học hỏi chứ không phải giải trí. Gu chọn tác phẩm của cầu thủ cũng thay đổi theo thời gian. Sau khi nhận ra mình hầu hết đọc tác giả nam như Bukowski hay Hermann Hesse, anh chủ động tìm thêm các nhà văn nữ. Cụ thể, đó là Người ăn chay (Han Kang), Doppelganger (Naomi Klein). Trong chuyến tập huấn ở Bồ Đào Nha, anh mang theo một cuốn gồm các bài luận Art of Memoir (Mary Karr), Cara de Pan (Sara Mesa), What We Think About When We Think About Football (Simon Critchley) và Little Eyes (Samanta Schweblin).

Sergio C Fanjul, phóng viên văn hóa của báo Tây Ban Nha El País, nhận định cầu thủ có "sự nhạy bén với nhịp đập của thế giới xuất bản". Việc anh theo dõi những cây bút được giới phê bình đánh giá cao cho thấy "Bellerín là một độc giả không đơn thuần chạy theo xu hướng".

Cầu thủ được giới thiệu sách từ nhóm viết lách mà anh tham gia vào tối thứ ba hàng tuần ở Seville. Các thành viên gồm sinh viên, bác sĩ, kỹ sư. Họ giúp anh tiếp cận với văn học Tây Ban Nha đương đại. "Chúng tôi cùng trao đổi, gợi ý sách và phim cho nhau. Thị hiếu của tôi cũng thay đổi, vì những người xung quanh tôi có gu rất tốt và đưa ra đề xuất hay với các tên tuổi, gương mặt và cách viết mới", anh nói.

Dù vậy, Bellerín tự nhận có lúc phải "chào thua" một tác phẩm kinh điển. Anh từng thất bại khi cố gắng đọc bản gốc tiếng Anh của Đồi gió hú (Emily Brontë) trước khi chuyển sang bản dịch tiếng Tây Ban Nha. "Tôi đã cố gắng, nhưng tôi không thể". Tờ Guardian nhận xét lời thú nhận chân thành và gần gũi làm hình ảnh chàng cầu thủ trở nên đáng mến hơn - "một ngôi sao sân cỏ vừa có tình yêu sách, vừa rất đỗi đời thường".

Cầu thủ Héctor Bellerín làm mẫu thời trang. Ảnh: H&M

Bellerín sinh năm 1995, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha, hiện chơi ở vị trí hậu vệ phải cho câu lạc bộ Real Betis tại La Liga. Trước đó, anh là hậu vệ của câu lạc bộ Arsenal trong 10 năm, khi 16 tuổi. Ngoài bóng đá, anh từng thử sức với lĩnh vực thời trang và còn thành lập thương hiệu riêng. Cầu thủ cũng yêu nhiếp ảnh và tin tưởng vào vai trò của nghệ thuật trong việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

Khánh Linh (theo Guardian)