Hậu vệ Brazil ví Argentina như 'đội bóng toàn Messi'

Wesley thừa nhận thất bại 1-4 trước Argentina hồi tháng 3 là ác mộng với anh và tuyển Brazil, vì kình địch hôm đó đá quá hay dù vắng Lionel Messi.

Trận đấu Wesley đề cập diễn ra trên sân Monumental ngày 25/3/2025, thuộc lượt 14 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Hôm đó, Argentina, sau khi giành vé dự World Cup sớm 5 lượt, đã chơi thăng hoa, biến trận kinh điển của bóng đá Nam Mỹ cấp ĐTQG thành ác mộng cho kình địch Brazil.

Wesley đá chính trong trận cầu này, và đến giờ, sau 5 tháng, hậu vệ phải 22 tuổi người Brazil vẫn chưa nuối trôi cảm giác bất lực, thất vọng trước đối thủ vượt trội về mọi mặt.

"Toàn đội Brazil đã thi đấu quyết tâm, nhưng mọi thứ không như ý. Chúng tôi cố gắng hết sức, nhưng đêm đó, đối thủ đá như thể toàn đội của họ đều là Messi. Và chúng tôi không thể làm gì hơn", Wesley nói với TNT Sports Brazil ngày 8/9.

Wesley (phải) cầm bóng trước Giuliano Simeone trong trận Brazil thua Argentina 1-4 trên sân Monumental, Buenos Aires ngày 25/3/2025 ở lượt 14 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo báo Argentina Clarin, phát biểu của Wesley đáng chú ý vì Messi dính chấn thương ở cơ bắp đùi trái và phải ngồi ngoài trận đó. Trước giờ bóng lăn tại Monumental, nhiều đồng đội của Wesley cũng đã lên dây cót tinh thần, khẳng định khí thế hừng hực đối đầu Argentina. "Sẽ là một cuộc chiến", trung vệ Marquinhos cảnh báo. "Trận này sẽ căng như những lần các CLB Brazil, Argentina chạm trán ở Copa Libertadores", thủ môn Bento thêm vào. Tiền đạo Raphinha thậm chí còn mạnh miệng nói về một chiến thắng đậm: "Brazil sẽ cho họ một trận đòn đau điếng. Đội sẽ chiến đấu hết mình, cả trong lẫn ngoài sân".

Thực tế trái ngược với các dự báo cũng như lời đe dọa từ phía Brazil. Argentina không chỉ thắng, mà còn vùi dập đối thủ. Vắng Messi, những Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Giuliano Simeone lần lượt nã 4 bàn vào lưới Brazil, khiến kình địch nhận thất bại đậm nhất kể từ những năm 1960. Trong đó, bàn của Enzo Fernandez đến sau chuỗi 34 đường chuyền trải dài khắp mặt sân. Thất bại nặng nề này khiến LĐBĐ Brazil sa thải HLV Dorival Junior.

"Tất nhiên, thua trận không phải là ngày tận thế, nhưng đó là một bài học", Wesley nói tiếp. "Ai cũng muốn thắng, nhưng không phải lúc nào cũng làm được. Biết rõ chất lượng của Argentina, nhưng chúng tôi lại đá thiếu cẩn trọng, mắc sai lầm và đối thủ tận dụng quá tốt. Thật may vì Brazil rồi cũng giành vé dự World Cup, nên trận thua này không phải vấn đề lớn, chúng tôi không phải chịu tiếng vì Argentina mà đội bị loại".

Wesley vừa gia nhập Roma từ Flamengo hè năm nay, với phí chuyển nhượng hơn 29 triệu USD, và tiếp tục được triệu tập vào tuyển Brazil đá hai lượt cuối vòng loại World Cup 2026. Theo hậu vệ 22 tuổi, dưới trướng tân HLV Carlo Ancelotti, Brazil đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ thất bại trước Argentina và đang nỗ lực tái thiết.

"Dù chưa làm việc với HLV mới quá lâu, tôi có thể cảm nhận được một Brazil tràn đầy ý chí. Chúng tôi cho thấy những gì mình muốn trên sân và đó mới là điều quan trọng", Wesley cho biết thêm.

Sau khi hạ Chile 3-0 trên sân nhà Maracana hôm 5/9, Wesley cùng Brazil sẽ làm khách trên sân La Paz của Bolivia ở lượt cuối sáng mai.

Hà Phương (theo Clarin)