Hậu trường võ thuật của 'Truy tìm long diên hương'

Diễn viên Quang Tuấn bị chấn thương vì thực hiện các màn nhào lộn, đánh đấm trong phim hành động "Truy tìm long diên hương".

Hậu trường võ thuật trong 'Truy tìm long diên hương' Hậu trường các màn võ thuật trong "Truy tìm long diên hương". Video: Đoàn phim cung cấp

Áp lực vì lần đầu thử sức với thể loại phim võ thuật, trước khi bấm máy, anh dành nhiều tháng tập dượt với nhóm cascadeur, được họ hướng dẫn từng thế võ đối kháng. Diễn viên gặp khó với những động tác chân, về sau quen nhịp. Anh chịu nhiều chấn thương trên trường quay, đến nay ngón tay vẫn chưa lành hẳn khi bạn diễn dùng thanh sắt trong một phân đoạn. Một cảnh khác, khi phóng lên xe ba gác, Quang Tuấn bị bong gân mắt cá chân. Đoàn phim ngừng quay, gọi nhân viên y tế đến sơ cứu cho anh.

Ở một phân đoạn, Quang Tuấn phải treo người lên cao để tung đòn. Lúc tập dượt, anh nghĩ chỉ dàn dựng tượng trưng, sau đó cascadeur sẽ diễn thay. "Khi đạo diễn nói phải tự đóng, tôi sợ nên từ chối, nhưng êkíp cổ vũ rất chân thành. Cuối cùng, tôi thử liều một phen và thành công", anh nói.

Quang Tuấn (trái) được đạo diễn hành động hướng dẫn các thế võ. Ảnh: Muội Muội

Đạo diễn Dương Minh Chiến cho biết một trong những đoạn thử thách nhất là đại chiến ở làng chài, quy tụ hàng trăm diễn viên quần chúng. Lúc đó, người dân địa phương ủng hộ, mang quà quê đến tặng, êkíp xúc động, "cảm giác mệt mỏi như tan biến".

Đại cảnh chiến đấu ở làng chài - "Truy tìm long diên hương" Hậu trường cảnh chiến đấu ở làng chài. Video: Đoàn phim cung cấp

Truy tìm long diên hương đang đứng đầu phòng vé trong tuần, thu về 125 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Phim xoay quanh cuộc sống ở một làng chài miền Trung đầu những năm 2000. Nơi đây, các ngư dân thay phiên nhau canh gác long diên hương - báu vật được thờ cúng hàng trăm năm qua, trị giá nhiều tỷ đồng. Vào một đêm, đồ vật linh thiêng bị đánh cắp. Hai thanh niên trong làng - Tâm (Quang Tuấn) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) vào Nam, tìm đến nơi ở của em trai Tâm là Tuấn (Ma Ran Đô) - nghi phạm cướp vật quý, từ đó vướng vào mâu thuẫn với một nhóm giang hồ.

Tác phẩm có câu chuyện đơn giản, chia thành ba hồi. 15 phút đầu, phim dành thời lượng giới thiệu hoàn cảnh dàn nhân vật chính. Từ lúc biến cố xảy ra, nhịp phim tăng dần khi Tâm và Hoàng liên tiếp bị cuốn vào những tình huống nguy nan ở "thế giới ngầm".

Tiếng cười của phim chủ yếu đến từ những màn đánh đấm giàu chất giải trí. Đa phần thế võ của các nhân vật mang tính đối kháng, tuy nhiên không mạnh về khả năng sát thương mà được dàn dựng với màu sắc hài hước. Các nhân vật tận dụng mọi đồ đạc xung quanh để làm vũ khí, đòn thế biến đổi linh hoạt. Nhiều tình huống gây cười kiểu cường điệu, gợi nhớ đến một số phân cảnh kinh điển trong các phim của Châu Tinh Trì, Thành Long thập niên 1990, 2000.

Trailer "Truy tìm long diên hương" - dán nhãn 16+, ra rạp từ ngày 14/11 Trailer "Truy tìm long diên hương" - dán nhãn 16+. Video: Đoàn phim cung cấp

Đạo diễn Dương Minh Chiến là nhà sáng lập nhóm làm phim Action C, chuyên sản xuất phim ngắn về đề tài hành động. Anh từng tham gia nhiều dự án doanh thu cao ở vai trò khác nhau, như Lật mặt 1- cascadeur thế vai Trường Giang, Lật mặt 2, 3,4 - điều phối hành động, series Hùng Long Phong Bá - đạo diễn võ thuật.

Mai Nhật