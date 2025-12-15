Hậu trường tiệc cưới fashionista Tiên Nguyễn

Lần đầu tiên cặp uyên ương nói về chuyện tình lệch tuổi của họ. Tiên Nguyễn cho biết khi cô mới mọc hai chiếc răng thì bạn đời đã tốt nghiệp cao đẳng British Columbia Institute of Technology (BCIT), đồng thời được mời giảng dạy bộ môn truyền thông kỹ thuật số tại ngôi trường này ở Canada.

Lúc Justin thành lập công ty truyền thông và chuyển đến Việt Nam làm việc, Tiên Nguyễn du học ở London (Anh), trở thành fashionista, tham dự các tuần lễ thời trang thế giới. Năm 2020, cô về nước ổn định công việc kinh doanh của gia đình. Sau ba năm gặp gỡ và yêu nhau, cả hai tiến tới hôn nhân. Họ chung sở thích du lịch vòng quanh thế giới. Justin Cohen cầu hôn người yêu tại đại lộ Champs - Élysées (Pháp) hồi đầu năm.