Hậu trường tiệc cưới fashionista Tiên Nguyễn

Hôm 12/12, Tiên Nguyễn - con gái doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - và chồng, Justin Cohen, tổ chức hôn lễ tại Đà Nẵng. Đây là buổi tiệc thân mật gia đình dành cho bạn bè, sau lễ cưới truyền thống tổ chức ở TP HCM.
Cặp uyên ương cùng đạp vỡ ly thủy tinh được bọc bằng vải - một nghi thức truyền thống trong đám cưới Do Thái - gốc gia đình chú rể. Ý nghĩa của nghi thức này là cô dâu, chú rể phá vỡ những điều cũ để bắt đầu cuộc sống mới, luôn đồng hành, yêu thương nhau ngay cả khi gặp những điều không hoàn hảo.
Lần đầu tiên cặp uyên ương nói về chuyện tình lệch tuổi của họ. Tiên Nguyễn cho biết khi cô mới mọc hai chiếc răng thì bạn đời đã tốt nghiệp cao đẳng British Columbia Institute of Technology (BCIT), đồng thời được mời giảng dạy bộ môn truyền thông kỹ thuật số tại ngôi trường này ở Canada.
Lúc Justin thành lập công ty truyền thông và chuyển đến Việt Nam làm việc, Tiên Nguyễn du học ở London (Anh), trở thành fashionista, tham dự các tuần lễ thời trang thế giới. Năm 2020, cô về nước ổn định công việc kinh doanh của gia đình. Sau ba năm gặp gỡ và yêu nhau, cả hai tiến tới hôn nhân. Họ chung sở thích du lịch vòng quanh thế giới. Justin Cohen cầu hôn người yêu tại đại lộ Champs - Élysées (Pháp) hồi đầu năm.
Trong tiệc cưới, chú chó cưng do cô dâu, chú rể cùng nuôi, được đưa lên lễ đường.
Thú cưng của cô dâu chú rể được đưa lên lễ đường.
Ở tiệc chiêu đãi, chú rể thể hiện điệu nhảy hip hop trong tiếng cổ vũ của bạn bè.
Màn biểu diễn của chồng Tiên Nguyễn.
Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ, diễn viên Thủy Tiên (phải), tại ngày vui của các con. Thủy Tiên diện váy do nhà thiết kế Hoàng Hải may riêng cho cô, kết hợp trang phục với đồng hồ Patek Philippe bằng vàng.
Hậu trường chuẩn bị đám cưới của Tiên Nguyễn tại Đà Nẵng.
Giày cô dâu đều của hãng Christian Louboutin với giá hàng chục triệu đồng.
Trước đó, đám cưới của Tiên Nguyễn diễn ra tại Trung tâm Hội nghị cao cấp tại TP HCM vào ngày 7/12. Sự kiện có khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng.
Tiên Nguyễn tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế. Chồng cô hiện làm việc trong ngành quảng cáo.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp