Hậu trường tái dựng máy bay DC-4 trong 'Tử chiến trên không'

Êkíp "Tử chiến trên không" dựng mô hình máy bay kích thước như thực tế, động cơ tạo rung lắc, tái hiện vụ không tặc đầu tiên của Việt Nam.

Mô hình máy bay 2 tỷ đồng trong 'Tử chiến trên không' Hậu trường xây dựng mô hình máy bay bị cướp tấn công. Video: Đoàn phim cung cấp

Là đạo diễn đầu tiên đưa đề tài không tặc lên màn ảnh Việt, Hàm Trần cho biết không gian máy bay - nơi xảy ra hầu hết sự kiện - là một trong những thách thức lớn nhất. Đoàn phim mất khoảng hai tháng chuẩn bị mô hình với kinh phí hai tỷ đồng. Chiếc DC-4 được phục dựng trong phim trường với tỷ lệ 1:1, chỉ có lối đi được nới rộng để thực hiện các cảnh hành động.

Máy bay được yêu cầu thiết kế đúng giai đoạn cuối thập niên 1970 về màu sắc, kích thước khoang. Êkíp đặt tiêu chí khoang máy phải có khả năng rung lắc cơ học, không dựa vào kỹ xảo đồ họa. Họ sử dụng hệ thống trục xoay, ngoài ra có thêm 10 người đứng ngoài hỗ trợ đẩy kéo. Ban đầu, giám đốc mỹ thuật Thái Hoàng Anh Dũng sợ nguy hiểm nên chỉ cho lắc 30 độ. Khi ngồi lên thử, thấy còn nhẹ quá, Hàm Trần đề nghị tăng lên 60 độ.

Khoang máy bay được lắp ráp trong phim trường với phông xanh. Ảnh: Thanh Huyền

Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân (đơn vị sản xuất) - cho biết khó khăn nhất là mô hình phải có độ chân thật cao. Nguồn tư liệu về mẫu DC-4 khá hiếm, đa số hư hỏng nặng. Họ quyết định tái sử dụng toàn bộ chi tiết của một chiếc máy bay, từ con ốc, bánh lái, bảng điều khiển đến ghế hành khách, phi công. Nội thất được lấy từ một máy bay ở Hà Nội của Tiểu đoàn Đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thuộc Bộ Công An, vận chuyển vào TP HCM.

Hàm Trần nói lần đầu sử dụng mô hình, anh thấy "như đang đi tàu lượn siêu tốc". Với dàn diễn viên như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Lợi Trần, khi bước vào bối cảnh, họ cảm giác được trở lại không gian gần 50 năm trước, từ đó nhập tâm hơn với nhân vật.

Cảnh tiếp viên Trinh (Kaity Nguyễn) bị không tặc (Bảo Định) khống chế. Ảnh: Thanh Huyền

Tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ cướp từng gây chấn động lịch sử hàng không Việt Nam năm 1978. Phim mở màn bằng một sự kiện không tặc trong nước năm 1977, tội phạm tấn công tổ lái, ép đổi lịch trình sang nước ngoài. Sau sự cố, an toàn hàng không càng được thắt chặt hơn. Tuy nhiên, an ninh sân bay lúc bấy giờ còn thiếu thiết bị rà quét hiện đại, phải sử dụng máy dò kim loại thủ công.

Lợi dụng lỗ hổng này, năm 1978, một vụ khác diễn ra với mục đích tương tự. Long (Thái Hòa) cầm đầu, cùng đồng bọn là Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định) - con trai Long, Dần (Ray Nguyễn), giả dạng hành khách, giấu vũ khí trong người để lên chuyến bay HVN 602. Nhóm khủng bố khống chế hai tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh), dùng sinh mạng của họ để đe dọa phi công trong buồng lái, sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường.

Trailer phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+ Trailer phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+. Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Nhật