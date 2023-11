Hậu trường quay sự kiện Scary Fast bằng iPhone 15 Pro

Apple cho biết lễ ra mắt loạt máy Mac và chip M3 sáng 31/10 được quay hoàn toàn bằng iPhone 15 Pro.

Sự kiện 'Scary Fast' quay bằng iPhone 15 Pro Video hậu trường sự kiện Scary Fast quay bằng iPhone 15 Pro. Video: Apple

Phía sau các cảnh quay đều là chuyên gia ở lĩnh vực hình ảnh, như đạo diễn phim tài liệu Brian Oakes, người nổi tiếng với những bộ phim đoạt giải thưởng như Jim: The James Foley Story và Living with Lincoln; Jon Carr, chuyên gia video Pro Workflow cho các phim như Top Gun: Maverick và Terminator: Dark Fate; và Jeff Wozniak, từng tham gia các dự án "bom tấn" như Transformers: Dark of the Moon, Avatar và Iron Man 2.

Các cảnh quay được ghi lại bằng nhiều điện thoại iPhone 15 Pro và 15 Pro Max gắn trên thiết bị khác nhau, như cần cẩu, xe đẩy và drone. Hình ảnh sau đó được xử lý trên máy tính Mac.

Thông qua video hậu trường, Apple nhấn mạnh về sức mạnh của iPhone 15 Pro trong việc quay phim, đặc biệt là cảnh thiếu sáng. Ngoài ra, hãng cũng "khoe" hệ sinh thái của mình trong việc hỗ trợ sản xuất video chất lượng cao mà không cần đến thiết bị chuyên dụng.

Sự kiện Scary Fast của Apple được tổ chức ngày 30/10 (sáng 31/10, giờ Hà Nội), nơi Apple công bố M3 - chip xử lý 3 nm đầu tiên cho máy tính, MacBook 14 và 16 inch và iMac thế hệ mới.

Bảo Lâm