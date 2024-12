Hậu trường ông Trump chụp bộ ảnh Nhân vật của năm

MỹNhiếp ảnh gia Platon mô tả ông Trump là bậc thầy giao tiếp và muốn Tổng thống đắc cử tái hiện khoảnh khắc "không chính trị gia nào khác làm".

Khi Platon, 56 tuổi, hướng dẫn Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tới chỗ chiếc thùng gỗ ở studio chụp ảnh Nhân vật của năm 2024 cho tạp chí Time ở Mar-a-Lago hồi tháng 11, ông tuyên bố: "Đây là chiếc thùng được nhiều lãnh đạo thế giới ngồi lên nhất so với bất kỳ chiếc ghế nào!".

Platon, nhiếp ảnh gia người Anh, đã mang chiếc thùng đi khắp thế giới và hướng dẫn tạo dáng chụp ảnh cho những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại như cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, đại tá Libya Muammar Gaddafi, cựu tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu...

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trên trang bìa tạp chí Time sẽ phát hành vào 30/12. Ảnh: Time

Platon đã chụp hơn 20 trang bìa cho tạp chí Time từ năm 2005 và năng lực nắm bắt, ghi lại hình ảnh chân dung giàu sắc thái của nhiếp ảnh gia này là lý do Time chọn ông làm người chụp ảnh năm nay. Time ngày 12/12 công bố ông Trump là "Nhân vật của năm", lập luận rằng kể từ ông tranh cử tổng thống lần đầu năm 2015, "dường như không có cá nhân nào gây ảnh hưởng mạnh hơn ông trong tiến trình chính trị và lịch sử".

"Tôi gặp Donald Trump lần đầu vào 22 năm trước ở Trump Tower. Tôi dựng một studio nhỏ trong văn phòng ông ấy. Ông ấy là người giàu sức cuốn hút, biết cách phô bày 'góc mặt tốt nhất của mình'. Ông ấy là bậc thầy giao tiếp và kể chuyện, khiến tôi tin rằng ông ấy coi truyền thông là công cụ quyền lực. Sau buổi chụp ấy, ông Trump mời tôi tham gia một số cuộc họp trong ngày, để tôi chụp một số tấm ảnh nữa. Ông ấy từng kể về buổi chụp ảnh trong hồi ký", Platon nói.

Dù có hàng chục năm kinh nghiệm và từng chụp ảnh cho ông Trump, nhiếp ảnh gia vẫn cảm nhận rõ áp lực của buổi chụp hình, bởi đây sẽ là lần chụp ảnh trang trọng đầu tiên từ khi ông Trump đắc cử.

Khi đội ngũ kỹ thuật viên dựng studio cạnh sảnh chờ lớn ở Mar-a-Lago, danh sách các bài hát ưa thích của ông Trump vang lên qua hệ thống loa. Đó là các ca khúc My Way của Frank Sinatra, What a Wonderful World của Louis Armstrong, Beat It của Michael Jackson và The Winner Takes It All của ABBA.

"Giờ chụp bị lùi lại ba tiếng, cuối cùng ông Trump cũng xuất hiện, vây quanh là nhóm cố vấn và mật vụ. Uy quyền của ông bao trùm căn phòng", Platon mô tả.

Hai người trao đổi ngắn gọn về lần gặp trước cách đây 22 năm. Platon hỏi ông Trump về danh sách nhạc đang phát.

"Đó là toàn bộ ca khúc ưa thích của tôi, tôi đích thân chọn từng bài, tổng cộng 2.000 ca khúc", ông Trump trả lời.

"Hẳn là mỗi bài đều gửi gắm thông điệp nào đó?", Platon hỏi tiếp.

"Tôi có lý do khi lựa chọn như thế", ông Trump cười và đáp.

Platon nhận ra tay phải của ông Trump có vết thâm. Tổng thống đắc cử giải thích: "Đó là do tôi đã bắt tay với hàng nghìn người".

Ông Trump trong bộ ảnh Nhân vật của năm. Ảnh: Time

Phong cách của Platon là nắm bắt khoảnh khắc chủ thể thể hiện quyền lực, đồng thời khơi dậy "màn thảo luận tôn trọng" về địa vị của chủ thể trong lịch sử. Phong cách này thể hiện rõ trong những tấm ảnh ông chụp chủ thể với lá cờ Mỹ, vật ông thường mang theo trong các buổi chụp hình.

Lá cờ ấy từng được nữ diễn viên Pamela Anderson quấn quanh người khi mang thai trong buổi chụp năm 1998, được vận động viên quyền anh Muhammad Ali choàng lên vai năm 2009 và cựu nhân viên CIA tiết lộ tài liệu mật của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ Edward Snowden ôm vào lòng năm 2014.

Trong buổi chụp hình ông Trump tại Mar-a-Lago, Platon quyết định sử dụng lá cờ có sẵn trong khu nghỉ dưỡng và yêu cầu Tổng thống đắc cử nhớ lại khoảnh khắc ôm hôn quốc kỳ khi đứng trên sân khấu Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ hồi tháng 2/2020, điều chưa từng có chính trị gia nào khác làm.

Ông Trump tạo dáng ôm hôn quốc kỳ Mỹ trong buổi chụp hình ở Mar-a-Lago hồi tháng 11. Ảnh: Time

"Xin ông cho phép tôi chụp lại hình ông cùng lá cờ để tôn vinh khoảnh khắc đó?", Platon đề nghị.

Ông Trump đứng dậy, hai tay ôm lấy lá cờ cùng cột cờ, tạo dáng nụ hôn và Platon ghi lại khoảnh khắc đó. Tổng thống đắc cử bóp chặt lá cờ, nói tiếp: "Chúng ta sẽ sửa chữa nước Mỹ".

Hồng Hạnh (Theo Time)