Hậu trường miền Tây xưa trong phim của Thu Trang

Đạo diễn Thu Trang dựng bối cảnh phố chợ, xóm lá ở miền Tây thập niên 1960, trong phim hài tình cảm "Ai thương ai mến" do cô sản xuất.

Đạo diễn cho biết một trong những công đoạn thử thách nhất dự án là tái hiện thời thanh xuân của hai nhân vật chị em Mến (Thu Trang) và Thương (Trâm Anh). Lần đầu quay thể loại cổ trang, cô dành nhiều tháng cho giai đoạn tiền kỳ, khảo sát và chọn những địa điểm phù hợp với câu chuyện như An Giang, Cần Thơ, Bến Tre (cũ). Theo êkíp, đa số cảnh trong phim được phục dựng, từ nhà tranh lợp mái rơm, cầu tre đến đường phố nơi thành thị.

Bộ phận mỹ thuật vẽ lại nhiều bảng hiệu tiệm tạp hóa, nhà hàng, quán cà phê, khu chợ. Êkíp cũng tận dụng một số bối cảnh của phim Cánh đồng bất tận (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) ở Mộc Hóa, Long An (cũ).

Không tiết lộ cụ thể kinh phí, Thu Trang cho biết phim là tác phẩm được đầu tư nhất của cô từ trước đến nay. Cô không chịu nhiều sức ép khi tự đạo diễn bởi tích lũy kinh nghiệm sau Nụ hôn bạc tỷ và một số web-drama. Dù có nhiều cộng sự cố vấn về chuyên môn, giúp quán xuyến các góc máy, cô cố gắng chủ động, từ việc triển khai kịch bản đến tư duy hình ảnh, dựng phim.

Phim thuộc thể loại tình cảm - gia đình, xoay quanh cuộc sống đôi chị em Mến và Thương. Cha mẹ qua đời sau một biến cố, Mến gồng gánh số nợ của gia đình. Một lần, cô gặp Khả (Ngọc Thuận) - một công tử ở miền Tây, được anh theo đuổi. Dù vậy, chuyện tình của họ bị phản đối vì khoảng cách giàu - nghèo.

Cao trào là khi mẹ của Khả (Ngọc Hiệp) bắt Mến quỳ giữa sân, ép cô trả nợ cho người thân. Trong khi đó, mối quan hệ của Thương và Chờ (Võ Điền Gia Huy) - chàng trai hiền lành cùng quê - cũng gặp nhiều sóng gió. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Ánh, Huy Khánh, Khả Như, La Thành.

Thu Trang, 41 tuổi, bắt đầu nghề diễn với vai trò diễn viên hài. Sau thời gian đóng phim truyền hình, cô tham gia nhiều phim điện ảnh như Để mai tính 2 (2014), Trúng số (2015), Em là bà nội của anh (2015). Những năm gần đây, cô chuyển hướng sản xuất web-drama, phim chiếu rạp, với các dự án như Thập tam muội, Chuyện xóm tui, Nghề siêu dễ.



Các phim cô tham gia đạt nhiều thành công phòng vé, như Tiệc trăng máu (năm 2020) thu về hơn 175 tỷ đồng, từng vào top 5 doanh thu phim Việt. Nụ hôn bạc tỷ - phim đầu tay do Thu Trang đạo diễn - thắng lớn dịp Tết Ất Tỵ với doanh thu hơn 200 tỷ. Cô được trao giải Đạo diễn phim đầu tay xuất sắc ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, cuối tháng 11 tại TP HCM. Thu Trang kết hôn diễn viên Tiến Luật vào năm 2011, có một con trai tên Andy.

