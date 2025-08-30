Diễn viên Hoài Linh cho biết vượt nỗi lo thể lực ở tuổi 56 để đóng cảnh hành động dưới nước, trong phim "Làm giàu với ma 2".

Hậu trường Hoài Linh đóng cảnh vật lộn dưới nước Hậu trường cảnh hành động trong "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn". Video: Đoàn phim cung cấp

Trong tác phẩm thể loại hài hành trình, Hoài Linh và dàn diễn viên có nhiều cảnh rượt đuổi, đánh đấm trên cạn lẫn dưới sông. Diễn viên nói một trong những phân đoạn thách thức anh nhất là cảnh ba nhân vật - Ba Nháy (Hoài Linh), Gọn (Tuấn Trần), Giang (Võ Tấn Phát) - đối đầu dưới nước.

Cảnh quay được thực hiện nhiều lần từ tối hôm trước đến 4h hôm sau. Đạo diễn Trung Lùn yêu cầu dàn diễn viên tự đóng cảnh hành động, với sự giám sát của chuyên gia. Hoàn thành phân đoạn, Hoài Linh, Võ Tấn Phát bị khàn giọng do ngâm nước quá lâu.

Ở một cao trào khác, Ba Nháy bị một phản diện trói bằng dây thừng, thả từ trên cao xuống nước. Dù bị thử thách với nhiều pha mạo hiểm, diễn viên hào hứng vì được quay ở miền Tây sông nước - bối cảnh anh yêu thích. "Phim quay đa phần lúc nắng gắt, nhưng bù lại ít phải đóng vào ban đêm. Theo chân đoàn phim, tôi thấy còn khỏe hơn khi ở nhà, có lẽ nhờ ăn uống đúng bữa, hợp khẩu vị", anh cho biết.

Hoài Linh nói khi làm việc với Trung Lùn, anh và đàn em nhiều lần giận nhau vì quan điểm làm việc khác biệt. Gặp khúc mắc, anh bày tỏ với đạo diễn về tính khả thi của phân cảnh, sau đó cả hai cùng bàn bạc, đưa ra phương án tốt nhất. "Tôi tôn trọng quyết định của Trung vì sau cùng, đạo diễn là người nắm kỹ nhất về đường dây kịch bản", anh nói.

Hoài Linh (thứ hai từ trái sang) cùng dàn diễn viên trong cảnh hành động quay lúc rạng sáng. Ảnh: Hòa Phạm

Phim màu sắc hài giả tưởng, xoay quanh Anh Thư (Ngọc Xuân đóng) - một cô gái qua đời sau tai nạn. Linh hồn cô chưa siêu thoát vì tâm nguyện gặp lại con. Cô hứa tặng chiếc nhẫn kim cương cho nhóm nhân vật chính gồm cha con Nháy - Gọn (Hoài Linh - Tuấn Trần), Giang (Võ Tấn Phát), Tiền (Diệp Bảo Ngọc), Đáng (La Thành) với điều kiện bí mật đưa thi thể cô về quê nhà.

Mâu thuẫn nội bộ của năm người bắt đầu nhen nhóm. Họ tìm cách hạ gục nhau để giành trọn số tiền, từ việc dàn dựng xe mất thắng, lật xe giữa đèo đến cãi vã, đối đầu bằng vũ khí. Cả nhóm bị cuốn vào vòng xoáy của lòng tham. Đạo diễn Trung Lùn cài cắm câu hỏi: bản chất con người sẽ bộc lộ ra sao khi đứng trước tiền tài.

Trung Lùn cho biết so với phần một, phần hai có kịch bản phức tạp hơn. Anh phải bố trí "đất" diễn đồng đều cho sáu nhân vật, mỗi người một tính cách. Chẳng hạn, Tiền tham lam, quyết liệt, ngược với Gọn có phần chậm chạp, khờ khạo. Anh đặt tiêu chí mỗi diễn viên "phải vượt qua vùng an toàn" để có những vai khác biệt.

Trailer "Làm giàu với ma 2" - dự kiến ra rạp ngày 29/8 Trailer "Làm giàu với ma 2". Video: Đoàn phim cung cấp

Hoài Linh quê ở Quảng Nam, gây tiếng vang ở hải ngoại thập niên 1990 khi đóng kịch hài cùng Vân Sơn. Đầu những năm 2000, diễn viên về nước sống và làm việc. Ngoài diễn kịch, anh làm giám khảo nhiều game show, đóng nhiều phim rạp ăn khách như Nụ hôn thần chết, Nhà có 5 nàng tiên, Hello cô Ba.

Năm 2021, diễn viên vướng ồn ào chậm giải ngân tiền quyên góp từ thiện cho miền Trung. Đến tháng 12 cùng năm, công an TP HCM xác định diễn viên Hoài Linh không có dấu hiệu phạm tội. Năm ngoái, anh trở lại màn ảnh rộng với tác phẩm Làm giàu với ma (đạo diễn Trung Lùn). Phim đạt doanh thu 128 tỷ đồng - cao nhất của Hoài Linh từ trước đến nay.

Mai Nhật