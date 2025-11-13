Hậu trường gánh hát bội Sài Gòn

Những kép lão, kép phụ nghỉ ngơi sau bức màn nhung. Nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh để gửi gắm tình yêu cổ nhạc, tôn vinh một loại hình nghệ thuật truyền thống đang dần mai một.



Hát bội, hay hát bộ, là cách gọi khác của nghệ thuật tuồng, du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ 13. Hát bội từng được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người miền Nam. Đầu thế kỷ 20, do không cạnh tranh nổi với cải lương và kịch nói, tuồng cổ dần kém hấp dẫn với công chúng. Giáo sư Trần Văn Khê từng cho rằng hát bội thoái trào vì một số câu chuyện, nhân vật trong tuồng không còn gần gũi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả hiện đại.