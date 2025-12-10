Diễn viên Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng trầy trụa da mặt, đau rát 6 năm quay "Tây du ký" 1982.

Ngày 10/12, video nhân viên hóa trang gắn mặt nạ cho Lục Tiểu Linh Đồng để ghi hình Tây du ký, đầu thập niên 1980, thu hút chú ý trên nền tảng Red Note. Hàng nghìn khán giả cho biết trước đây khi xem phim, họ chỉ chú ý đến sự lanh lợi, thần thông quảng đại của Tôn Ngộ Không. Hình ảnh hậu trường làm người xem nhận ra sức chịu đựng, sự nhẫn nại của diễn viên phía sau mỗi thước phim.

Hậu trường gắn lông cho Tôn Ngộ Không ở 'Tây du ký' Lục Tiểu Linh Đồng hóa trang Tôn Ngộ Không. Video: Red Note

Theo Mtime, mỗi ngày, nhân viên hóa trang dùng keo dạng lỏng dán mặt nạ cho Lục Tiểu Linh Đồng. Thời tiết nắng nóng, lỗ chân lông nở ra, nước keo ngấm vào gây ngứa rát. Mùa đông, lớp keo lại khiến gương mặt diễn viên đơ cứng.

Cứ vài ngày, Lục Tiểu Linh Đồng lại bị tróc da mặt một lần. Thi thoảng, mặt nạ bị rơi, nhân viên phải dùng cồn lau rửa lớp dính trên mặt diễn viên. Lớp da vốn thường xuyên bị tróc, gặp cồn, càng gây đau đớn ở mặt, vùng mắt.

Lục Tiểu Linh Đồng ở hậu trường "Tây du ký". Ảnh: Mtime

Ngoài vùng mặt, Lục Tiểu Linh Đồng được hóa trang lông lá, che gần hết cơ thể. Do vậy, đôi mắt trở thành công cụ diễn đạt cảm xúc quan trọng nhất. Cận thị bốn độ, Lục Tiểu Linh Đồng luyện mắt tinh anh bằng cách trèo lên núi hoặc mái nhà nhìn mặt trời lặn. Dù cay mắt, ông vẫn nhìn chăm chăm mặt trời.

Quá trình quay, cộng sự thường tránh nơi ánh sáng gắt còn Lục Tiểu Linh Đồng thường nhìn về nguồn sáng cho đến lúc chảy nước mắt. Ông lý giải sau đó mắt sẽ linh hoạt và toát lên thần thái hơn.

Trong điều kiện kỹ xảo thô sơ, để đạt hiệu ứng hình ảnh, Lục Tiểu Linh Đồng buộc phải dấn thân. Nhiều lần, ông mặc áo bảo hộ ghi hình với lửa. Khi ghi hình tập Phong chức Bật mã ôn, Lục Tiểu Linh Đồng bị ngã gãy xương, ngất xỉu tại chỗ.

Trên phim, khỉ bay nhảy nhanh nhẹn, thư thái nhưng ngoài đời, Lục Tiểu Linh Đồng gặp nguy hiểm tính mạng lúc quay ở Hoàng Quả Thụ, tỉnh Quý Châu. Trong một cảnh bay trên không, diễn viên sơ suất rơi xuống, may mắn quắp chân vào một dây leo, không bị đập đầu xuống đất.

Hậu trường Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn phim 'Tây du ký' Tôn Ngộ Không và bầy khỉ ở tập một, quay ở thác Hoàng Quả Thụ. Video: SCTV

Diễn viên từng nói khi ghi hình, ông không thể mường tượng được với thù lao 90 tệ mỗi tập, quay 25 tập trong 6 năm, ông có thể xây dựng hình tượng Tôn Ngộ Không kinh điển màn ảnh.

Phim Tây du ký do Dương Khiết đạo diễn, bấm máy năm 1982, xoay quanh chặng đường Đường Tăng và các đồ đệ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Long Mã đánh trừ yêu quái, vượt các thử thách để thỉnh kinh Phật. Theo Lục Tiểu Linh Đồng, sư đồ như năm ngón tay, dài ngắn, chức năng khác nhau nhưng khi nắm lại sẽ thành nắm đấm, tượng trưng cho lòng quyết tâm, sức mạnh.

Nghệ sĩ theo đuổi "cả đời làm một công việc và làm tốt nhất có thể", những năm gần đây, ông viết sách, diễn thuyết ở các trường học về bộ môn kịch khỉ, nhằm quảng bá văn hóa truyền thống, góp phần "đánh thức" cội nguồn trong giới trẻ.

Lục Tiểu Linh Đồng ở tuổi 66. Ảnh: Ifeng

Cuối năm 2023, nghệ sĩ là một trong 100 người được trao giải Người thợ thủ công kiệt xuất, do tạp chí Forbes Trung Quốc bình chọn. Đây là giải thưởng tôn vinh tinh thần dày công thực hiện một sản phẩm tinh túy, đề cao chi tiết, sự hoàn mỹ, vừa kế tục truyền thống vừa thể hiện quan niệm thẩm mỹ hiện đại. Những người được trao giải hoạt động lĩnh vực nghệ thuật, làm bánh, trà, rượu.

Như Anh (theo Mtime, Red Note)