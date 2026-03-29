Hậu trường cảnh võ thuật của Mai Tài Phến trong 'Tài'

Diễn viên Mai Tài Phến bị chấn thương tay, chảy máu khi quay cảnh võ thuật trong "Tài" - phim doanh thu hơn 100 tỷ đồng do anh đạo diễn.

Hậu trường cảnh hành động trong phim "Tài" Hậu trường Mai Tài Phến diễn cảnh đánh đấm trên trường quay "Tài". Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Tài Phến cho biết một trong những cảnh áp lực nhất với anh là trường đoạn hành động giữa phim, khi nam chính dấn thân vào sào huyệt của nhóm xã hội đen. Đoạn Tài giao chiến với đàn em của Long Cò (Trần Kim Hải), khi đấm vỡ cửa kính ô tô, diễn viên bị trật ngón tay, cơ thể đầy vết xây xát. Dù gặp sự cố, anh mãn nguyện khi xem lại vì phân cảnh diễn ra theo đúng tinh thần của phim.

Đoàn phim cũng liên tiếp gặp sự cố trong các cảnh đánh đấm. Trong màn đối đầu giữa Tài và Tiến (Sỹ Toàn đóng), đôi diễn viên sử dụng dao thật, thay vì đạo cụ, để đạt độ chân thực cần thiết. Tuy nhiên, lực đâm mạnh khiến màn hình máy chiếu phía sau bị rách. Trong một cảnh khác, phần đầu dao bị cong sau cú đâm. Mai Tài Phến cho biết dù hay gặp trục trặc kỹ thuật, êkíp duy trì tinh thần làm việc tích cực.

Nhiều diễn viên phụ kiệt sức vì thời gian quay kéo dài. Ở bối cảnh đánh nhau trên cảng, Trần Kim Hải phải chườm đá sau mỗi phân đoạn hành động vì chấn thương trước đó. Khi đang quay, Sỹ Toàn bị tụt huyết áp, được nhà sản xuất - ca sĩ Mỹ Tâm chăm sóc trên phim trường.

Mai Tài Phến trong tạo hình nhân vật Tài. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Ở dự án mới, Mai Tài Phến đầu tư vào các cảnh hành động. Dù từng có kinh nghiệm đóng web-drama võ thuật, anh mất nhiều tháng để chuẩn bị, tập dượt các thế đối kháng. Ở mỗi cảnh quay, anh dành 10 ngày tập riêng với nhóm cascadeur. Với nhiều phân đoạn, anh phải tính toán về sức bền do phải quay nhiều lần.

Phim xoay quanh cuộc đời của Tài (Mai Tài Phến) - một tội phạm hoàn lương. Kịch bản mở đầu với loạt cảnh dồn dập, tiết tấu nhanh, nhằm giới thiệu lai lịch của Tài. Anh từng làm tay sai cho một bà "trùm" buôn lậu nơi biên giới, sau đó vướng vòng lao lý. Vài năm sau, khi ra tù, Tài chọn cuộc sống kín tiếng, làm bốc vác thuê ở một chợ cá tại An Giang, kiếm từng đồng chăm sóc mẹ (Hạnh Thúy).

Cuộc đời thử thách Tài một lần nữa khi mẹ anh sa vào con đường cờ bạc, đổ nợ. Để cứu mẹ khỏi đám vay nặng lãi, anh chấp nhận trở lại thế giới ngầm. Từ đây, Tài trở thành mục tiêu của các phe phái giang hồ. Hôm 28/3, tác phẩm đạt 109 tỷ đồng, là phim đầu tiên của Mai Tài Phến đạt mốc doanh thu này trong vai trò đạo diễn.

Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên) Trailer phim "Tài" - dán nhãn 16+ (dành cho khán giả 16 tuổi trở lên). Video: Đoàn phim cung cấp

Mai Tài Phến, 35 tuổi, quê Bạc Liêu (cũ), sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nghề kinh doanh. Diễn viên tốt nghiệp khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016, làm tự do. Năm 2017, Mai Tài Phến đoạt quán quân Gương mặt điện ảnh. Anh được công chúng chú ý nhiều khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm, MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm.



Năm 2019, Mai Tài Phến tham gia phim điện ảnh Chị trợ lý của anh do Mỹ Tâm sản xuất. Phim đạt 70 tỷ đồng theo công bố của nhà sản xuất, ca khúc nhạc phim - Nơi mình dừng chân do Mỹ Tâm thể hiện - gây sốt mạng xã hội. Năm 2022, Mai Tài Phến đóng chính trong web-drama Bình Báo - phim anh đạo diễn lẫn biên kịch. Năm 2023, anh được đạo diễn Quang Dũng chọn đóng Võ Tòng - nhân vật kinh điển trong phim Đất rừng phương Nam.

Mai Nhật