Hậu quả lái ôtô bám đuôi xe trước

Đường hẹp, chiếc xe khách màu vàng luồn lách vượt phải, chiếc xe gắn camera hành trình bám ngay sau nhưng không gặp may.

Bám theo xe khách vượt ẩu - xe con gặp nạn Video:Otosaigon

Tình huống: Lái xe gắn camera hành trình cố gắng bám sát chiếc xe khách đang phóng nhanh ở đường hẹp đông xe để vượt ẩu. Do khuất tầm nhìn, xe gắn camera hành trình đâm trúng xe khác đang dừng bên đường.

Kỹ năng cần nhớ: Về luật, việc đu theo xe khách để vượt phải là vi phạm luật giao thông về lỗi vượt phải và không giữ khoảng cách an toàn, có thể là cả chuyển làn không tín hiệu.

Về kỹ năng cầm lái, khi bám quá sát xe phía trước, đặc biệt là xe to như xe khách, xe tải, tầm nhìn của tài xế sẽ bị thu hẹp rất nhiều. Khi ấy, nếu có tình huống bất ngờ xảy ra như trong video, tài xế sẽ không đủ thời gian và không gian để phản ứng. Vì vậy, tài xế không nên chạy bám đuôi xe trước, cần giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt với tài xế mới, khoảng cách nên giữ xa hơn so với những tài xế nhiều kinh nghiệm.

Nguyên Vũ