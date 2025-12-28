Hàu nhiễm khuẩn gây ngộ độc tại 22 bang ở Mỹ

Mỹ ghi nhận 64 người ngộ độc do khuẩn Salmonella liên quan đến hàu sống tại 22 bang, chưa rõ nguồn gốc hàu nhiễm khuẩn.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ghi nhận ca ngộ độc mới nhất ở bang Maryland, nâng tổng số người ngộ độc do nhiễm khuẩn Salmonella liên quan đến hàu sống trên khắp cả nước lên 64 người, trên 22 bang.

Bang Virginia lân cận ghi nhận 6 ca ngộ độc. Pennsylvania ghi nhận 10 trường hợp, Delaware có 2 trường hợp. Trong số 64 ca trên toàn quốc, 20 người đã phải nhập viện tính đến ngày 23/12, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

"Tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện trong sự việc lần này cao hơn so với các vụ ngộ độc Salmonella khác liên quan đến hàu", thông cáo của CDC có đoạn. "Giới chức y tế các bang và địa phương đang hỏi người dân về những loại thực phẩm mà họ tiêu thụ trong tuần trước khi bị ngộ độc".

Thực khách dùng hàu sống tại San Francisco, Mỹ. Ảnh: BayNet

Giới chức Mỹ chưa xác định được nơi thu hoạch hoặc bán hàu nhiễm khuẩn, cũng chưa phát thông báo thu hồi nào. Các quan chức y tế đang tiếp tục truy vết.

Vi khuẩn Salmonella là nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm ở Mỹ, song hàu tiềm ẩn rủi ro đặc biệt cao vì thường được ăn sống và có thể mang vi khuẩn quanh năm. Không giống các thực phẩm khác, hàu nhiễm khuẩn có màu sắc, mùi và vị như hàu bình thường.

Giới chức y tế liên bang khuyến cáo người tiêu dùng nấu chín kỹ hàu trước khi ăn để giảm nguy cơ ngộ độc, lưu ý tương ớt hay nước cốt chanh không thể tiêu diệt được vi khuẩn.

Bệnh nhân nhiễm Salmonella có các triệu chứng gồm tiêu chảy, sốt và đau bụng trong vòng 6 tiếng sau khi ăn. Bệnh thường kéo dài từ 4 đến 7 ngày, có thể khỏi hẳn mà không cần can thiệp y tế, song một số ca có thể diễn biến nghiêm trọng, cần nhập viện. Trẻ nhỏ, người trên 65 tuổi, người có hệ miễn dịch yếu có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn. Salmonella cũng có thể lan ra ngoài ruột, gây ra các biến chứng đe dọa tính mạng.

