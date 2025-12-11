Hầu hết người Việt đã sơ tán khỏi vùng giao tranh Campuchia - Thái Lan

Bộ Ngoại giao cho biết phần lớn người Việt Nam sống tại biên giới Campuchia - Thái Lan đã được sơ tán tới khu vực an toàn, cách xa nơi xảy ra xung đột.

Trong cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia và Thái Lan hôm 9/12 đã ra khuyến cáo công dân Việt Nam cân nhắc việc đến các khu vực có diễn biến an ninh phức tạp, có phương án chủ động rời khỏi khu vực này để bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 11/12. Ảnh: BNG

Việt Nam cũng khuyến cáo công dân sinh sống tại Campuchia và Thái Lan tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại, giữ liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam.

Người phát ngôn cho biết hầu hết công dân Việt Nam tại khu vực này đã được sơ tán đến các khu vực an toàn, cách xa khu vực giao tranh theo hướng dẫn của chính quyền sở tại.

Việt Nam đã liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cũng như đầu mối cộng đồng người Việt ở hai nước để nắm bắt thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân cần thiết.

Người dân Campuchia sơ tán khỏi vùng giao tranh ở biên giới tại Siem Reap hôm 9/12. Ảnh: AFP

Căng thẳng Campuchia - Thái Lan bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai bên trong 5 ngày qua liên tục sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu dọc biên giới tranh chấp, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Ngọc Ánh