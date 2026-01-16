Hầu hết người Mỹ phản đối ý tưởng kiểm soát Greenland

Kết quả thăm dò được CNN công bố cho thấy 75% người Mỹ được hỏi phản đối nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm kiểm soát đảo Greenland.

Cuộc thăm dò của CNN do SSRS, công ty nghiên cứu thị trường và khảo sát dư luận xã hội hàng đầu tại Mỹ, thực hiện ngày 9-12/1 với hơn 1.200 người trưởng thành ở Mỹ, nhằm tìm hiểu ý kiến của họ về chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Kết quả khảo sát được công bố ngày 15/1 cho thấy 75% người được hỏi phản đối việc Mỹ "tìm cách kiểm soát đảo Greenland", trong đó có 52% "phản đối kịch liệt" ý tưởng này. Khoảng 25% người được hỏi ủng hộ ý tưởng trên.

Trong nhóm cử tri Cộng hòa, tỷ lệ ủng hộ và phản đối ý tưởng kiểm soát Greenland đều là 50%. Với nhóm cử tri Dân chủ, 94% phản đối ý tưởng của Tổng thống Trump, trong đó 80% "phản đối kịch liệt".

Với những người có quan điểm độc lập, không nghiêng về phe nào, tỷ lệ phản đối ý tưởng của ông Trump là 80%.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 2/12. Ảnh: AP

Đa số những người tham gia khảo sát cũng phản đối việc ông Trump sử dụng quyền lực tác động lên các quốc gia khác, cho rằng ông đã "đi quá xa". Chính quyền Trump gần đây mở chiến dịch đột kích vào Venezuela, bắt Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời đe dọa sẽ can thiệp vào Iran.

Khảo sát diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ hôm 14/1 tái khẳng định ý định phải giành được Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, thậm chí cả bằng vũ lực. Các quan chức Đan Mạch và Greenland hôm 14/1 đã tới Nhà Trắng đàm phán với Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, nhưng các bên chưa đạt được nhất trí về tương lai hòn đảo.

Một số nước châu Âu sau đó tuyên bố triển khai quân đến Greenland trong nỗ lực tăng cường an ninh cho hòn đảo. Tuy nhiên, Nhà Trắng tuyên bố sự hiện diện của binh sĩ châu Âu ở Greenland không ảnh hưởng đến kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Ngọc Ánh (Theo CNN, Politico, Reuters)