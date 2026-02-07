Hậu duệ Samsung đạt điểm thi đại học gần tuyệt đối nhờ 'cai' điện thoại

Bỏ điện thoại và trò chơi điện tử suốt 3 năm trung học, Lim Dong-hyun, cháu ngoại cố Chủ tịch Samsung, vừa trúng tuyển đại học số 1 Hàn Quốc với điểm gần tuyệt đối.

Vài ngày trước, Lim tham gia một buổi định hướng cho các học sinh sắp vào trường THPT Hwimungo (Seoul) với tư cách diễn giả khách mời. Nam sinh đã chia sẻ kinh nghiệm học tập, cách quản lý điểm số và chiến lược ôn thi đại học (Suneung) của mình.

Lim cho biết với môn Tiếng Hàn, cậu tập trung luyện đề các năm trước nhiều lần, ghi chép cẩn thận những câu trả lời sai, đồng thời đề cao cảnh giác với đề thi kém chất lượng. Theo Lim, việc tiếp xúc lâu dài với những câu hỏi thiếu logic có thể dẫn đến thói quen tư duy sai lệch, từ đó đưa ra kết quả không chính xác.

Với môn Toán, Lim thấy cần kết hợp rèn luyện tư duy phân tích và tư duy phản xạ, bằng cách làm thật nhiều bài toán đòi hỏi suy luận cao.

Đặc biệt, Lim khuyên học sinh bỏ hoàn toàn điện thoại thông minh và trò chơi điện tử trong suốt ba năm trung học.

"Đây là điều không hề dễ dàng, nhưng tôi khẳng định nó giúp cải thiện đáng kể khả năng tập trung, để tôi toàn tâm cho việc học", Lim chia sẻ. "Cảm giác được sử dụng lại điện thoại sau khi hoàn thành tất cả kỳ thi sau ba năm dài thật khó tả".

Ngoài các học sinh, buổi trò chuyện của Lim Do-hyun thu hút nhiều phụ huynh.

"Bài chia sẻ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và hữu ích. Tôi không thấy đây là một học sinh đạt thành tích nhờ điều kiện tài chính", một người nhận xét.

Lim Dong-hyun cùng mẹ tham dự dạ hội tại Washington, Mỹ hồi tháng 1. Ảnh: Yonhap

Lim là con bà Lee Boo-jin, ái nữ của cố Chủ tịch Samsung, hiện điều hành chuỗi khách sạn Shilla. Thời phổ thông, Lim có thành tích học tập xuất sắc, luôn trong top 1 ở trường.

Chàng trai gây chú ý hồi tháng 12 năm ngoái, khi trúng tuyển vào khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul - đại học số 1 Hàn Quốc, theo diện xét tuyển sớm. Nam sinh đạt điểm Suneung ở mức gần tuyệt đối, chỉ làm sai một câu.

Suneung là kỳ thi quan trọng bậc nhất ở xứ sở kim chi. Trong hơn 550.000 thí sinh năm qua, chỉ 5 người đạt điểm tuyệt đối, do độ khó của phần tiếng Hàn và tiếng Anh tăng cao.

Trở thành sinh viên Đại học Quốc gia Seoul, Lim Dong-hyun tiếp nối người cậu là ông Lee Jae-yong, Chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics, người từng theo học ngành Lịch sử phương Đông tại đây.

Hải Yến (Theo Maeil Business Newspaper, The Korean Times)