Hatsune Miku - ca sĩ ảo kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm

Hatsune Miku - ca sĩ ảo hàng đầu thế giới - từng mở màn show của Lady Gaga, làm mẫu cho Louis Vuitton, kiếm hơn 35 triệu USD mỗi năm.

Trang cá nhân của Miku ngày 17/3 thông báo cô sẽ tổ chức concert trực tuyến vào mùa thu, nhằm kết nối người hâm mộ trên khắp thế giới. Ca sĩ dự kiến trình diễn 12 bài hát, trong đó có tác phẩm Imaginary Love Story kết hợp nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Synthion.

Ca khúc "Imaginary love story" Ca khúc "Imaginary Love Story". Video:YouTube HatsuneMiku

Trang Asagei nhận định 16 năm hoạt động, Hatsune Miku "mãi là thiếu nữ" và duy trì được sức hút như những ngày đầu. Không là phải ca sĩ ảo đầu tiên nhưng Miku là cái tên nổi bật nhất. Cô là sản phẩm công nghệ của Crypton Future Media, ra mắt công chúng vào ngày 31/8/2007. Miku được sáng tạo là thiếu nữ 16 tuổi, cao 1,58 m, nặng 42 kg, đôi mắt tròn với hai bím tóc dài màu xanh ngọc. Giọng hát của cô được công ty phát triển dựa trên mẫu giọng của ca sĩ Saki Fujita kết hợp phần mềm âm thanh Vocaloid.

Ngay khi xuất hiện, Miku nhanh chóng gây tiếng vang, phủ sóng phương tiện truyền thông, góp mặt trong các phim hoạt hình, tạo cảm hứng cho nhiều hãng đồ chơi. Theo Itmedia, tính đến ngày 12/9/2007, Miku thu về 57,5 triệu yên (10,2 tỷ đồng), trở thành nghệ sĩ ảo đắt giá nhất thời điểm đó. Viện Nghiên cứu Nomura ước tính từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2012, Hatsune Miku mang về hơn 10 nghìn tỷ yên. Doanh thu bao gồm cả những sản phẩm phái sinh từ đĩa nhạc Hatsune Miku như: game, video quảng cáo, vật dụng lưu niệm. Truyền thông Nhật Bản khi đó gọi là "hiện tượng Hatsune Miku", cho rằng ca sĩ là bước ngoặt thời đại, sự tồn tại mang tính biểu tượng của nền văn hóa mới.

Tạo hình của Miku khi mới ra mắt. Ảnh: Crypton

Hatsune Miku nổi tiếng toàn cầu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Theo Scmp, ca sĩ có lợi thế về nguồn bài hát do fan sáng tác. Người dùng có thể truy cập vào phần mềm Vocaloid, tạo các giai điệu, ca khúc dựa trên dữ liệu âm thanh của Miku và nhận tiền bản quyền nếu được ca sĩ biểu diễn. Đến nay, Miku có hơn 100.000 bài hát, đa dạng thể loại từ pop, ballad, EDM.

Từ năm 2008, ca sĩ tổ chức nhiều buổi hòa nhạc trực tiếp nhờ công nghệ ba chiều hologram, đa phần "cháy vé". Ngoài Nhật Bản, Hatsune Miku lưu diễn tại Los Angeles, Washington, New York, Đài Bắc, Hong Kong, Singapore, Vancouver... Ca sĩ có thể hát, nói chuyện với người hâm mộ bằng ngôn ngữ địa phương tại nơi cô biểu diễn.

Hatsune Miku biểu diễn "Senbonzakura" Hatsune Miku biểu diễn "Senbonzakura" tại Magical Mirai 2017. Video: YouTube Fashantica

Ca sĩ cũng tiến quân vào thị trường quốc tế bằng nhiều hình thức. Theo Billboard, năm 2011, cô phát hành single World is Mine, đứng thứ bảy trong danh sách 10 đĩa đơn hàng đầu thế giới trên iTunes tuần đầu tiên. Miku xuất hiện tại Triển lãm Anime Los Angeles 2011, được Toyota Mỹ chọn làm gương mặt đại diện của hai quảng cáo trực tuyến cho dòng xe Corolla. Năm 2014, cô biểu diễn mở màn tour ArtRave: The Artpop Ball của Lady Gaga, tham gia chương trình The Late Show của David Letterman. Cô còn được chọn làm nghệ sĩ biểu diễn tại Coachella 2020 song lễ hội bị hủy bỏ do Covid-19.

Hatsune Miku biểu diễn mở màn tại show của Lady Gaga ở Atlanta Hatsune Miku biểu diễn mở màn tại show của Lady Gaga ở Atlanta. Video: YouTube Julian Contreras

Theo Asagei, năm 2019, các buổi biểu diễn trực tiếp của ca sĩ được phát trên nền tảng video Bilibili của Trung Quốc, đạt hơn 7,5 triệu người xem, thu về 73,3 triệu nhân dân tệ (251 tỷ đồng). Một năm sau, cô tham gia buổi phát trực tiếp của Taobao, thu hút ba triệu người xem, khiến hệ thống ngừng hoạt động vì quá tải.

Trong lĩnh vực thời trang, cô được Riccardo Tisci - giám đốc sáng tạo của Givenchy - thiết kế riêng cho chiếc đầm Haute Couture. Ca sĩ cũng là người mẫu đại diện cho bộ sưu tập Xuân hè 2016 của nhà mốt Louis Vuitton. Trong buổi biểu diễn vở opera vocaloid đầu tiên trên thế giới, Hatsune Miku mặc thiết kế hai mảnh họa tiết bàn cờ do Marc Jacobs sáng tạo. "Miku trở thành biểu tượng quốc tế về thần tượng ảo, cosplay, otaku Nhật Bản", Asagei nhận định.

Theo Paper, Hatsune Miku có khoảng hàng chục triệu người hâm mộ trên toàn cầu, thu về khoảng 35,35 triệu USD mỗi năm, tương đương một số ngôi sao nhạc pop hàng đầu ở Trung Quốc.

Hatsune Miku làm mẫu cho thiết kế của Louis Vuitton (trái) và người mẫu trên sàn runway. Ảnh: Pyxis

Thậm chí, nhiều đàn ông Nhật kết hôn với Miku. Năm 2018, Akihiko Kondo tổ chức đám cưới với Miku tại Tokyo. Gatebox - công ty sản xuất thiết bị ba chiều tạo tương tác hình ảnh với Miku - đã tạo ra "giấy chứng nhận kết hôn", xác nhận một con người kết hôn với một nhân vật ảo. Theo Gatebok, tính đến năm 2018, công ty đã phát hành hơn 3.700 chứng chỉ tương tự.

Hiểu Nhân