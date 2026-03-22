Hạt tiêu Việt 'độc chiếm' thị trường Thái Lan

Xuất khẩu hạt tiêu tăng hơn 30% hai tháng đầu năm, trong đó, Thái Lan nổi lên nhờ mức tăng đột biến và gần như phụ thuộc vào nguồn cung từ Việt Nam.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, tính đến hết tháng 2, Việt Nam xuất khẩu 35.600 tấn hạt tiêu, thu về hơn 231 triệu USD, tăng 30,8% về sản lượng và 25,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều yếu tố hỗ trợ. Năm nay, nguồn cung tiêu toàn cầu được dự báo giảm 15-20% do tồn kho tại các nước sản xuất lớn suy giảm, trong khi nhu cầu phục hồi rõ nét. Đáng chú ý, Mỹ được kỳ vọng tăng nhập khẩu khi thuế suất về 0%, còn Trung Quốc gia tăng mua vào do tồn kho thấp.

Giá hạt tiêu trong nước giảm so với trước đó nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 136.000 đồng một kg (ngày 22/3), giúp nông dân giữ biên lợi nhuận tích cực. Giá xuất khẩu bình quân cũng phục hồi trong tháng 2, đạt 6.609 USD một tấn. Tuy nhiên, tính chung hai tháng đầu năm, giá tiêu vẫn giảm 4% so với cùng kỳ, còn 6.499 USD một tấn.

Mỹ tiếp tục là khách hàng lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam, chiếm hơn 25% tổng lượng xuất khẩu, tương đương gần 66 triệu USD. Đức đứng thứ hai với kim ngạch gần 15 triệu USD.

Thái Lan vươn lên vị trí thứ ba khi nhập khẩu tăng đột biến. Trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này đạt 1.940 tấn, trị giá hơn 14 triệu USD, tăng 125% về lượng và 104% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng này không phải ngẫu nhiên. Số liệu từ Bộ Thương mại Thái Lan cho thấy nhập khẩu hạt tiêu của nước này tăng đều trong những năm gần đây, từ 5.990 tấn năm 2020 lên 9.652 tấn năm 2025, tương đương tốc độ tăng bình quân khoảng 10% mỗi năm.

Hiện Việt Nam gần như "độc chiếm" nguồn cung tại thị trường này, chiếm tới 99,63% tổng lượng nhập khẩu. Nhu cầu gia vị phục vụ ngành thực phẩm và du lịch tăng nhanh, trong khi sản xuất nội địa hạn chế và chi phí cao, khiến Thái Lan phải đẩy mạnh nhập khẩu.

Không chỉ phục vụ tiêu dùng, thị trường này còn có xu hướng tăng dự trữ trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thu hẹp, qua đó tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu thời gian tới.

Theo đó, doanh nghiệp Việt có cơ hội mở rộng thị phần tại các thị trường tăng trưởng nhanh như Thái Lan, bên cạnh các thị trường truyền thống như Mỹ và châu Âu.

Dù vụ thu hoạch đã bắt đầu, nguồn cung ra thị trường chưa tăng mạnh khi nông dân có xu hướng bán cầm chừng, kỳ vọng giá tiếp tục đi lên. Điều này khiến nguồn cung ngắn hạn vẫn hạn chế, góp phần giữ mặt bằng giá ở mức cao. Trong bối cảnh nguồn cung chưa cải thiện đáng kể, thị trường hạt tiêu được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng giá cao trong trung và dài hạn.

Thi Hà