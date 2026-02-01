Hạt nở 'lớn nhanh' gấp 300 lần gây tắc ruột bé gái

TP HCMBé gái 18 tháng tuổi nôn ói, bí đại tiện do nuốt phải hạt nở - loại đồ chơi khi gặp dịch tiêu hóa có thể trương to gấp 300 lần gây tắc ruột.

Ngày 1/2, ThS.BS Phạm Nguyễn Hiền Nhân, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh nhi mệt lả, nôn ra dịch vàng và thức ăn, bụng chướng, không đi tiêu được. Trước nhập viện hai ngày, người nhà thấy bé ăn một vật lạ giống kẹo sau đó nôn ói liên tục, y tế tuyến dưới chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột nhưng điều trị không thuyên giảm.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 siêu âm bụng bé, ghi nhận khối dạng nang dịch đường kính 2-3 cm nằm trong lồng ruột. Nghi ngờ dị vật đường tiêu hóa gây tắc ruột bệnh nhi, êkíp phẫu thuật khẩn cấp mở ruột lấy dị vật, tái lập lưu thông tiêu hóa. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhi phục hồi tốt.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Nhân, dị vật được lấy ra là hạt nở, còn gọi là hạt trương nở - hạt thủy tinh đồ chơi. Đây là loại hạt làm từ polyme siêu hấp thụ nước, thường có màu sắc bắt mắt giống thạch hoặc kẹo dẻo. Loại hạt này có thể trương to gấp 100-300 lần khi hút nước, đặc biệt trong môi trường ruột non, nơi tiết khoảng 1,5-2 lít dịch tiêu hóa mỗi ngày, hạt sẽ liên tục nở lớn khi di chuyển.

Khi đến đoạn cuối hồi tràng (nơi ruột có khẩu kính nhỏ nhất), kích thước quá khổ của hạt khiến nó bị mắc kẹt, gây tắc ruột cơ học. Nếu không can thiệp kịp thời, ruột có thể bị hoại tử, vỡ ruột, đe dọa tính mạng bệnh nhi.

Dị vật được phẫu thuật lấy ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, Khoa Ngoại tổng hợp cũng cứu sống một bé trai 2 tuổi bị tắc ruột nguy kịch vì nguyên nhân tương tự. Năm 2025, khoa đã tiếp nhận 4 trường hợp trẻ nuốt hạt nở, hầu hết tuổi mẫu giáo.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, khuyến cáo hạt nở không phải thực phẩm nhưng có hình dáng rất dễ gây nhầm lẫn. Phụ huynh cần rà soát kỹ các loại đồ chơi trẻ sử dụng, đặc biệt tránh các món có kích thước nhỏ, nguy cơ cao lọt vào đường thở hoặc đường tiêu hóa như hạt nở, nam châm.

Lê Phương