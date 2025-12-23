Harworth Group sắp triển khai hai dự án logistics mới

AnhHarworth Group Plc đã được cơ quan chức năng phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết cho hai nhà kho mới tại dự án Chatterley Park, thành phố Stoke-on-Trent.

Theo kế hoạch, các nhà kho tại Chatterley Park (khu A và B) có chiều cao tối đa 40 m, với tổng diện tích sàn khoảng 72.300 m2 không gian hạng A. Khi hoàn thiện toàn bộ, dự án dự kiến cung cấp khoảng 111.500 m2 diện tích chất lượng cao, đồng thời tạo ra xấp xỉ 1.700 việc làm mới cho khu vực.

Chatterley Park tọa lạc liền kề tuyến A500, cách nút giao số 16 của đường cao tốc M6 khoảng 1,6 km, giúp kết nối thuận lợi tới vùng Midlands, Tây Bắc nước Anh và xứ Wales - những thị trường logistics và công nghiệp trọng điểm. Dự án cung cấp nhiều lựa chọn thiết kế - xây dựng theo yêu cầu, với diện tích từ khoảng 2.300 m2 đến hơn 48.100 m2, hướng tới tiêu chuẩn BREEAM "Excellent" và xếp hạng năng lượng EPC "A".

Ông Stuart Murray, Giám đốc phát triển khách hàng và cho thuê toàn quốc của Harworth, cho biết cột mốc phê duyệt này mở ra tiềm năng rất lớn cho Chatterley Park, giúp dự án vươn lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và logistics tại Anh.

"Việc cho phép chiều cao công trình lên tới 40 m tạo ra năng lực khai thác vượt trội cho các doanh nghiệp thuê, đặc biệt phù hợp với tự động hóa hiện đại và các giải pháp logistics tiên tiến", ông nói.

Theo ông Stuart MurrayCùng với các yếu tố then chốt như nguồn điện 15 MVA đã được bảo đảm và khả năng chịu tải sàn lớn, dự án hướng tới việc phát triển những không gian bền vững, được thiết kế hài hòa, thu hút các doanh nghiệp có tư duy đổi mới và mang lại lợi ích kinh tế dài hạn cho khu vực.

Harworth Group Plc là doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp và logistics hàng đầu tại Vương quốc Anh, tập trung vào các khu công nghiệp - logistics quy mô lớn, gắn với hạ tầng giao thông chiến lược. Tập đoàn định hướng phát triển các dự án bền vững, chất lượng cao, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương và tạo việc làm dài hạn.

Như Ý (Theo Logistics Manager)