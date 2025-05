Harvard dàn xếp vụ kiện 'bài Do Thái' với cựu sinh viên

Đại học Harvard đạt thỏa thuận bãi nại với cựu sinh viên Alexander Kestenbaum, sau khi người này kiện trường về cáo buộc bài Do Thái.

"Harvard và ông Kestenbaum công nhận những nỗ lực bền bỉ và lớn lao của nhau trong việc chống lại chủ nghĩa bài Do Thái tại Harvard cũng như những nơi khác. Harvard và ông Kestenbaum hài lòng khi dàn xếp được vụ kiện", Đại học Harvard ra tuyên bố ngày 15/5.

Các điều khoản dàn xếp để sinh viên Alexander Kestenbaum đồng ý bãi nại Đại học Harvard chưa được tiết lộ. Luật sư của Kestenbaum chưa bình luận về sự việc. Kestenbaum là cựu sinh viên, tốt nghiệp Harvard năm ngoái.

Thông báo của Harvard được đưa ra 4 tháng sau khi ngôi trường này cam kết tăng cường bảo vệ cho sinh viên Do Thái. Đại học Harvard trước đó cũng đối mặt hai vụ kiện cáo buộc ngôi trường này để xảy ra tình trạng bài Do Thái tràn lan.

Biểu tượng Đại học Harvard tại trường ở Cambridge, bang Massachusetts ngày 15/4. Ảnh: AP

Sau khi nổ ra xung đột ở Dải Gaza hồi tháng 10/2023, nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, phản đối Israel đã diễn ra trong khuôn viên các trường đại học Mỹ, trong đó có Harvard. Điều này khiến nhiều trường bị kiện với cáo buộc ủng hộ tư tưởng bài Do Thái.

Sinh viên Do Thái cáo buộc Đại học Harvard đã làm ngơ trước việc họ bị vu khống là "kẻ giết người" và chịu các cuộc công kích, lăng mạ trên mạng. Nhóm sinh viên Do Thái cũng cáo buộc Harvard tuyển dụng những giảng viên khuyến khích bạo lực chống Do Thái và lan truyền tư tưởng bài Do Thái.

Chính phủ Mỹ gần đây chỉ trích Đại học Harvard với cáo buộc "bài xích Do Thái" liên quan đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine diễn ra trong khuôn viên trường hồi năm ngoái. Bộ Giáo dục Mỹ đã yêu cầu Harvard tiến hành loạt cải cách về tuyển sinh, tuyển dụng và chương trình giảng dạy.

Đại học Harvard khẳng định cam kết chống lại nạn bài xích Do Thái và đã triển khai các biện pháp bảo vệ sinh viên Do Thái, du học sinh Israel, nhưng từ chối thực hiện một số yêu cầu mà họ cho là vi phạm quyền tự do học thuật và can thiệp quá sâu vào nội bộ. Đáp lại, chính phủ Mỹ đã tiến hành loạt động thái cắt tài trợ cho trường, đe dọa sẽ đóng băng toàn bộ ngân sách liên bang cấp cho cơ sở giáo dục này.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, ToI)