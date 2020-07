Sinh thời, Haruma Miura nhiều năm vào top nam thần Nhật Bản, gây ấn tượng gương mặt điển trai, mái tóc lãng tử và nụ cười rạng rỡ.

Tài tử qua đời trưa 18/7 trong trạng thái treo cổ tại nhà riêng ở Minato, Tokyo. Nguyên nhân cái chết ban đầu được cho là tự tử. Trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội châu Á, người hâm mộ bày tỏ sốc, đau buồn trước sự ra đi của anh.

Bên dưới bài đăng mới nhất của Miura trên Instagram, khán giả Saki Aimu viết: "Tôi trở thành fan của Miura từ khi xem 'Bloody Monday'. Một anh chàng điển trai, dịu dàng, tinh tế, luôn quan tâm và yêu thương mọi người. Trong thế giới nhiều bộn bề, lo toan, anh ấy tỏa sáng rực rỡ, mang nụ cười xoa dịu trái tim bao người. Tôi thực sự không thể chấp nhận được thực tế này nhưng vẫn nguyện cầu anh bình an, hạnh phúc nơi thế giới mới. Hãy luôn mỉm cười nhé Miura, thiên thần của em".

Tài tử Haruma Miura gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ. Ảnh: Asahi.

Haruma Miura sinh ngày 5/4/1990 tại tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, bắt đầu đóng phim từ năm chín tuổi với vai diễn trong Nairu. Tài tử theo học Học viện diễn viên Tsukuba. Tại đây, anh thành lập ban nhạc rock tuổi teen Brash Brats cùng hai thành viên Matsunaga Ichiman, Suzuki Kazuya và ký hợp đồng với công ty quản lý Amuse. Sau khi ban nhạc ngừng hoạt động, anh tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Tên tuổi của anh được nhiều khán giả biết tới khi đóng cặp nữ diễn viên Aragaki Yui trong phim điện ảnh Koizora (2007). Tác phẩm thành công ở phòng vé với doanh thu 3,9 tỷ yen (hơn 842 tỷ đồng), đem về cho anh giải thưởng "Diễn viên mới xuất sắc". Theo Hochi, hình ảnh Hiro - nhân vật do Miura thủ vai - với mái tóc màu bạch kim và nụ cười tỏa nắng đã "đốn tim" hàng triệu thiếu nữ châu Á. Từ đây, anh cũng được mệnh danh là "nam thần học đường".

Haruma Miura - nụ cười tắt ở tuổi 30 Những phân cảnh của Miura trong "Koizora". Video: Youtube.

Đi lên từ hình tượng nam thần trong phim học đường, Miura không ngại thử thách với đa dạng vai diễn, nhân vật có độ khó cao. Anh tham gia từ phim tình cảm, hài lãng mạn đến kinh dị, hành động. Năm 2008, anh góp mặt trong phim Naoko. Bộ phim giúp anh giành giải "Tài năng mới xuất sắc" tại lễ trao giải Sponichi Grand Prize New Talent Award. Cùng năm, anh hóa thân Takagi - hacker mũ trắng thiên tài trong phim trinh thám Bloody Monday. Năm 2013, anh đóng cảnh giường chiếu táo bạo khi hóa thân Hiroto trong phim hài lãng mạn Last Cinderella. Năm 2014, Miura vào vai Sawada Takuto - bệnh nhân mắc chứng teo cơ xơ cứng và có tâm lý phức tạp - trong Boku no Ita Jikan.

Trong tác phẩm đề tài chiến tranh The Eternal Zero, anh lột xác với nhân vật Saeki Kentaro trong cuộc hành trình tìm hiểu về người đàn ông quá cố. Vai diễn giúp anh giành giải thưởng của Viện Hàn lâm Nhật Bản. Trong Two Weeks, anh hóa thân ông bố đấu tranh hết mình để cứu sống con gái. Ở bom tấn Attack on Titan - phiên bản live-action của manga cùng tên của tác giả Hajime Isayama - anh hóa thân Eren Yeager có trái tim nhiệt huyết, quyết tâm tiêu diệt lũ Titan. Năm 2016, anh gây tiếng vang khi hóa thân Nữ hoàng Lola trong vở nhạc kịch Kinky Boots phiên bản tiếng Nhật. Hình ảnh Haruma trang điểm đậm, tóc xoăn gợn sóng, diện đầm hở vai đỏ kết hợp boot cao 15 cm để hát khiến công chúng bất ngờ.

Tạo hình của Haruma Miura trong vở nhạc kịch "Kinky Boots" Ảnh: pttnews.

Miura còn là cái tên được săn đón trong địa hạt thời trang. Anh thường xuyên có mặt trên các trang bìa tạp chí, là khách VIP trong tuần lễ thời trang Milan, New York và là con cưng của thương hiệu Louis Vuitton.

Thành công trên màn ảnh, tài tử còn được yêu mến nhờ gương mặt điển trai, thân hình chuẩn với chiều cao 1,78 m. Gần 10 năm nay, Miura luôn có mặt trong top nam thần của làng giải trí Nhật Bản. Anh đứng thứ 8 trong danh sách "Nghệ sĩ nam phái đẹp Nhật muốn ôm nhất" do nhà mạng Nhật NTT DoCoMo thực hiện. Năm 2019, anh vào top 10 "Diễn viên nam gợi cảm nhất". Theo Sponichi, Miura có lượng fan đông đảo nhờ lối sống lành mạnh, không scandal. Tài tử tập lái xe đạp địa hình BMX khi vào vai tay đua chuyên nghiệp trong Last Cinderella, học lướt sóng để đóng Catch a Wave. Thậm chí, anh học tiếng Trung và sửa đồng hồ để hóa thân nhân vật trong Five Minutes to Tomorrow. Anh còn có tài bếp núc. Trên Instagram, Miura thường khoe ảnh nấu ăn, tập thể dục và những khoảnh khắc bình dị bên bạn bè, đồng nghiệp.

Tờ Tokyo Sports viết: "Haruma Miura ra đi là tổn thất lớn lao cho làng giải trí Nhật Bản. Phải rất lâu nữa mới có thể tìm được một nghệ sĩ hoàn hảo ở cả ngoại hình lẫn tài năng".

Tài tử Haruma Miura tự tử Haruma Miura trong "Attack On Titan". Video:Youtube.

Hiểu Nhân