Harry về Anh dự phiên tòa

Harry về Anh dự phiên điều trần vụ kiện công ty truyền thông ANL với cáo buộc thu thập thông tin trái phép.

Harry xuất hiện ở Tòa án Công lý Hoàng gia London ngày 27/3 với tư cách nguyên đơn vụ kiện công ty truyền thông Associated Newspapers Limited (ANL). PA mô tả Harry ngồi ở "phía cuối phòng, thỉnh thoảng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ màu đen".

Ca sĩ nổi tiếng Elton John, một trong số các nguyên đơn, cũng tham gia phiên điều trần, sự kiện dự kiến diễn ra trong 4 ngày.

David Sherborne, luật sư của các nguyên đơn, nêu cáo buộc với ANL, trong đó có xâm nhập trái phép nhà riêng, nghe trộm tin nhắn thoại, nghe lén cuộc gọi và thu thập hồ sơ y tế riêng tư.

"Các nguyên đơn cho rằng dưới các hình thức khác nhau, họ là nạn nhân của nhiều hành vi trái pháp luật do bị đơn thực hiện, hoặc do người khác thực hiện dưới chỉ đạo của các đơn vị báo chí thuộc công ty là Daily Mail và Mail On Sunday. Những hành vi này kéo dài từ 1993 tới 2011, thậm chí tới tận năm 2018", Sherbone cho hay.

Hoàng tử Anh Harry rời tòa án ở London ngày 27/3. Ảnh: AFP

Tháng 10/2022, một nhóm người nổi tiếng gồm Harry, Elton John, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, David Furnish và Doreen Lawrence, đệ đơn kiện ANL. Các nguyên đơn tuyên bố là "nạn nhân của các hoạt động tội phạm ghê tởm và vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư".

Họ cáo buộc ANL thuê thám tử tư thực hiện các hành vi trái pháp luật như gài thiết bị nghe lén trong nhà và ôtô, ghi âm các cuộc gọi riêng tư. ANL bị cáo buộc trả tiền cho các quan chức cảnh sát tham nhũng để lấy thông tin nội bộ, tham gia mạo danh và lừa đảo để lấy hồ sơ y tế, đồng thời xâm nhập tài khoản ngân hàng và các giao dịch tài chính trái phép.

ANL tuyên bố những cáo buộc này là "sự bôi nhọ vô lý", coi đây là "kế hoạch có tính toán, dàn dựng, nhằm kéo Daily Mail và Mail On Sunday vào bê bối xâm nhập điện thoại". Phát ngôn viên ANL tuyên bố nội dung đơn kiện "không có cơ sở, mang tính phỉ báng, không có bằng chứng đáng tin cậy". Công ty đề nghị tòa bác bỏ đơn kiện.

Sự xuất hiện tại London là lần đầu Harry quay lại Anh sau khi cùng vợ tham gia tang lễ của bà nội, Nữ hoàng Elizabeth II, hồi tháng 9/2022. Sau đó, phim tài liệu của Harry - Meghan được chiếu trên Netflix và Harry xuất bản hồi ký, chia sẻ nhiều thông tin về quan hệ rạn nứt với người thân.

Hồng Hạnh (Theo CNN)