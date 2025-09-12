Harry tới Ukraine

Hoàng tử Harry cùng các nhân viên quỹ từ thiện Invictus Games tới Ukraine để hỗ trợ những binh sĩ bị thương trong cuộc chiến với Nga.

Harry, 40 tuổi, đi máy bay tới Ba Lan sáng nay, sau đó lên tàu đến thủ đô Kiev của Ukraine. Hình ảnh do truyền thông chia sẻ cho thấy Harry ngồi trên toa tàu sang trọng và được chào đón khi bước xuống sân ga ở thủ đô Ukraine.

Đây là lần đầu tiên Harry tới thủ đô Kiev và anh đi cùng nhóm quỹ Invictus Games, đại hội thể thao cho cựu binh và thương binh. "Chúng tôi không thể ngăn chặn chiến sự, nhưng có thể làm mọi thứ để hỗ trợ thương binh hồi phục", Harry nói.

Harry bước xuống từ đoàn tàu tại nhà ga ở Kiev, Ukraine ngày 12/9. Ảnh: AP

Anh được cho là sẽ gặp Thủ tướng Yulia Svyrydenko và khoảng 200 cựu binh Ukraine. Chuyến đi của Harry diễn ra cùng thời điểm chuyến thăm Kiev của tân Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà kể từ khi nhậm chức tuần trước.

Harry tuần này trở về Anh thực hiện loạt chuyến thăm, hoạt động từ thiện, sau khi chia sẻ mong muốn hòa giải với gia đình hồi tháng 5. Anh cũng đã gặp Vua Charles III tại dinh thự hoàng gia Clarence ở London. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bố con kể từ tháng 2/2024, khi Vua Charles nhận chẩn đoán mắc ung thư.

Harry từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến sống ở California, Mỹ cùng vợ con. Kể từ khi rời Anh, vợ chồng Harry chỉ trích gay gắt hoàng gia trong các bộ phim tài liệu, hồi ký và cuộc phỏng vấn gây chấn động với người dẫn chương trình Mỹ Oprah Winfrey. Harry hầu như ít tiếp xúc với bố và anh trai, Thái tử William.

Huyền Lê (Theo AFP, Guardian, NY Post)