Harry Styles vào vai đồng tính

Ca sĩ Harry Styles lần đầu đóng vai đồng tính trong phim chuyển thể tiểu thuyết "My policeman".

Ngày 17/9, theo Digital Spy, Harry Styles và nữ diễn viên Lily James sẽ vào vai chính trong phim chuyển thể từ sách của tác giả Bethan Roberts. Tác phẩm kể chuyện tình yêu của người thuộc giới tính thứ ba, còn được biết đến với cụm từ LGBTQ+. Phim do Michael Grandage đạo diễn, Ron Nyswaner biên kịch, hiện chưa có tên, do Amazon Studios sản xuất.

Harry Styles (trái) và Lily James sẽ đóng phim về cộng đồng LGBTQ+. Ảnh: Variety.

Lấy bối cảnh những năm 1950 tại Brighton, Anh, My Policeman kể về cuộc sống nữ giáo viên tên Marion. Cô yêu viên cảnh sát trẻ tên Tom, nhưng Tom lại chỉ dành tình cảm cho viên quản lý bảo tàng Patrick. Ở thời đại những người đồng tính bị kỳ thị nặng nề, Tom quyết định cưới Marion. Đây cũng là lúc chuyện tình tay ba giữa Tom - Patrick - Marion bắt đầu. Harry Styles sẽ vào vai Tom, còn Lily James đóng Marion.

Harry Edward Styles sinh ngày 1/2/1994 tại Worcestershire, Anh. Sự nghiệp âm nhạc của anh bắt đầu vào năm 2010, khi Styles là thí sinh tham gia hát đơn trong chương trình The X Factor. Nhờ thực lực, anh gia nhập nhóm One Direction - về sau trở thành một trong những nhóm nhạc nam ăn khách nhất mọi thời đại, theo BBC.

Phim chuyển thể của My Policeman là lần thứ hai Styles lấn sân màn ảnh. Trước đó, anh có dịp vào vai người lính trong tác phẩm Dunkirk (2017) của đạo diễn Christopher Nolan.

Ca sỹ Harry Styles đóng phim đề tài đồng tính Harry Styles trong "Dunkirk". Video: Notable Movie Scenes.

So với Harry Styles, Lily James có nhiều kinh nghiệm diễn xuất hơn. Cô sinh năm 1989 từng được khán giả biết đến khi vào vai nàng Lọ Lem trong phim live-action Cinderella (2015). Sau đó, người đẹp Anh góp mặt trong nhiều phim như Baby Driver (2017) hay Mamma Mia! Here We Go Again (2018).

Phúc Nguyễn (theo Digital Spy)