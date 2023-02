Harry Styles thắng lớn tại Brit Awards

AnhCa sĩ Harry Styles thắng bốn hạng mục lớn tại Brit Awards, trong đó có danh hiệu "Nghệ sĩ của năm".

Theo Variety, lễ trao giải diễn ra sáng 12/2 (giờ Hà Nội) tại sân vận động O2, London. Harry Styles được đánh giá là nghệ sĩ nổi bật nhất tại sự kiện, chiến thắng toàn bộ bốn hạng mục nhận đề cử gồm Màn trình diễn Pop/R&B, Ca khúc của năm, Nghệ sĩ của năm và Album của năm.

Harry Styles thắng bốn giải tại Brit Awards 2023. Ảnh: Variety

Ca sĩ cảm ơn mẹ và các đồng đội cũ thuộc nhóm One Direction. Anh cũng nói muốn dành tặng giải thưởng Nghệ sĩ của năm cho nhiều nữ đồng nghiệp như Rina Sawayama, Charli XCX, Florence + the Machine, Mabel hay Becky Hill. Hạng mục này năm nay gây tranh cãi khi toàn bộ người được đề cử là nam. Styles cho rằng những cái tên anh liệt kê đều xứng đáng có mặt trong danh sách.

Năm 2022, Styles gây chú ý với album phòng thu thứ ba - Harry's House. Đĩa đơn As It Was thuộc dự án đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ và Anh trong tuần đầu ra mắt. Tại lễ trao giải Grammy hồi đầu tháng 2, tác phẩm thắng giải Album của năm.

Harry Styles - As It Was MV "As It Was". Video: Harry Styles Youtube