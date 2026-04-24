Ca sĩ Harry Styles đính hôn với bạn gái hơn anh sáu tuổi - diễn viên Zoë Kravitz - sau tám tháng hẹn hò.

Theo Page Six ngày 23/4, nguồn tin tiết lộ chuyện tình của cặp sao bước sang giai đoạn mới và cả hai đang hạnh phúc. "Harry Styles hoàn toàn say đắm cô ấy, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô", người này nói thêm. Những người quen họ được cho không ngạc nhiên khi biết tin.

Thông tin xuất hiện sau khi paparazzi công bố chùm ảnh Zoë Kravitz và Harry Styles dạo phố London cuối tuần qua. Zoë Kravitz đeo nhẫn ở ngón áp út bên trái - nơi thường đeo nhẫn cưới. Hiện cả hai chưa lên tiếng về vấn đề trên.

Harry Styles và người yêu trên phố London hôm 19/4. Chiếc nhẫn trên ngón tay trái của Zoë Kravitz khiến công chúng cho rằng họ đã đính hôn. Ảnh: Backgrid

Harry Style, 32 tuổi, và Zoë Kravitz, 38 tuổi, vướng tin hẹn hò từ cuối tháng 8/2025 sau khi truyền thông đưa tin họ đi du lịch ở Rome, Italy, cùng nhau. Nguồn tin của People cho biết Styles dành thời gian cho Kravitz trong lúc cô tham gia chiến dịch quảng bá phim Caught Stealing (2025). Một tháng sau, cặp sao xuất hiện tại New York, được cho đã gặp rocker Lenny Kravitz - bố của Zoë Kravitz - để ăn trưa. "Mọi người trông có vẻ rất vui vẻ. Cô ấy giới thiệu Harry với bạn bè. Mối quan hệ này không chỉ là chuyện hẹn hò cho vui", người này nói thêm.

Tháng 12/2025, People cho biết chuyện tình của cặp sao phát triển tốt đẹp. Những người thân Harry Styles và Zoë Kravitz nói hai người có những thú vui giản dị như đi dạo, gặp bạn bè và mong muốn sống một cuộc đời thoải mái. Họ nhận xét cả hai rất hợp nhau.

Hai nghệ sĩ tay trong tay tại Rome hồi tháng 9/2025. Ảnh: Backgrid

Harry Styles sinh năm 1994, là ca sĩ, diễn viên người Anh. Harry là cựu thành viên nhóm One Direction từ năm 2010 đến năm 2016. Sau khi rời nhóm, anh tiếp tục thành công với sự nghiệp đơn ca và diễn xuất, nhận ba kèn vàng Grammy. Anh cũng nổi tiếng với phong cách thời trang phi giới tính. Trước Kravitz, Styles có mối tình dài chưa tới một năm với diễn viên Taylor Russell.

Zoe Kravitz sinh năm 1988, là con gái ngôi sao nhạc rock Lenny Kravitz và diễn viên Lisa Bonet. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm 2007 với các vai phụ, ghi dấu ấn khi đóng Angel Salvadore trong loạt X-Men, vai "miêu nữ" trong TheBatman. Trước khi hẹn hò Harry, cô trải qua một đời chồng với diễn viên Karl Glusman, hẹn hò nhiều nghệ sĩ. Cô từng đính hôn tài tử Channing Tatum năm 2023 nhưng hủy hôn một năm sau.

