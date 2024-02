'Harry Potter' bản truyền hình dự kiến ra mắt 2026

"Harry Potter" bản truyền hình do Warner Bros. sản xuất, tác giả J.K.Rowling cố vấn, dự kiến ra mắt 2026.

Theo Deadline ngày 27/2, Casey Bloys - chủ tịch kiêm giám đốc điều hành HBO & Max Content - cho biết loạt phim khai thác sâu bảy phần truyện, đảm bảo tuân theo bản gốc nhất. Bloys nói mỗi mùa sẽ tập trung vào một quyển cụ thể nên dự án có khả năng kéo dài "liên tục 10 năm". Ông cũng tiết lộ nội dung Fantastic Beast (spin-off của Harry Potter) không xuất hiện trong series.

'Harry Potter' bản truyền hình dự kiến ra mắt năm 2026 Teaser giới thiệu "Harry Potter" bản truyền hình. Video: Max Original

Bộ phim vẫn trong quá trình hoàn thiện nội dung. Warner Bros. mời các cây bút tiềm năng đến buổi trình bày ý tưởng vào tháng 6 năm nay. Hai biên kịch Mỹ Francessa Gardiner, Kathleen Jordan và nhà văn Anh Tom Moran sẽ tham gia. Deadline đánh giá cả ba sẽ tạo thành tổ hợp thú vị, do từng có kinh nghiệm sáng tác thể loại khoa học viễn tưởng và kỳ ảo.

Mẹ đẻ của thế giới phù thủy, J.K.Rowling, cùng Warner Bros. sản xuất phim thông qua công ty riêng - Brontë Film and TV. Theo thỏa thuận năm 2023, tác giả có quyền kiểm soát tất cả hành vi khai thác tác phẩm của mình. Do đó, J.K. Rowling sẽ đóng vai trò tham vấn nội dung để đảm bảo không sai phạm nguyên tác. Mặt khác, đại diện của Warner Bros. cũng làm rõ Harry Potter bản truyền hình sẽ không phụ thuộc hoàn toàn vào Rowling.

"Tôi mong đợi trở thành một phần của tác phẩm chuyển thể mới mà ở đó những giá trị sâu sắc và chi tiết có thể được truyền tải trên bản truyền hình dài tập", J.K.Rowling nói.

Harry Potter 2026 sẽ quy tụ những gương mặt diễn viên mới. Deadline cho rằng Warner Bros. ưu tiên ứng viên nhỏ tuổi để phù hợp với mạch phim. Chủ tịch Warner Bros. TV Group - Channing Dungey - cho biết: "Hai mùa đầu sẽ gặp khó khăn trong khâu tuyển chọn vì nhân vật chỉ ở độ tuổi 11 hoặc 12". Hiện vẫn chưa có kế hoạch casting chính thức. Họ cần hoàn thiện đội hình sản xuất chính trước khi tìm kiếm diễn viên.

"Chúng tôi vẫn giữ bí mật quá trình casting, khoan liên hệ với các công ty quản lý. Hãng có quy trình lựa chọn nội bộ, chưa muốn mở rộng phạm vi bên ngoài. Nhưng bây giờ dự án đã được công bố, chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai rộng hơn", Dungey nói thêm.

Deadline nhận định bộ ba "phù thủy đời đầu" Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint có khả năng tham gia để hút fan. Những vai chính và quan trọng vẫn do thế hệ mới đảm nhận nhưng biên kịch có thể tạo ra các cú twist hoặc dựa vào yếu tố đa vũ trụ để thêm đất diễn cho người cũ.

Ba diễn viên chính Emma Watso, Daniel Radcliffe và Rupert Grint (từ trái qua). Ảnh: Warner Bros.

"Cựu Harry Potter" Daniel Radcliffe cho rằng bản truyền hình không nhất thiết cần anh tham gia. Anh nói: "Tôi hiểu mọi người đang cố gắng làm mới tác phẩm. Với những ai góp mặt trong dự án, họ đều hy vọng tạo dấu ấn riêng và có lẽ không muốn mời một Harry già làm cameo. Tôi sẽ không tìm cách để trở lại, nhưng vẫn mong bộ phim gặp may mắn. Tôi cũng rất vui khi truyền được ngọn đuốc cho thế hệ sau, và vẫn giữ suy nghĩ tác phẩm mới không cần mình để vượt qua cái bóng của phiên bản cũ".

David Yates - đạo diễn bốn phần cuối của Harry Potter bản điện ảnh và ba mùa Fantastic Beasts - cũng không tham gia sản xuất dù có tình cảm với đội ngũ làm phim mới. Ông nói với Deadline: "Tôi biết đừng bao giờ nói không bao giờ nhưng phải thừa nhận tôi vui vẻ khi bỏ qua dự án này".

Về kinh phí sản xuất, Bloys cho biết bộ phim sẽ có quy mô bằng hoặc hơn House of Dragon (2022) và Game of Thrones (2011). Họ sẵn sàng chi một số tiền lớn để có "màn trình diễn chất lượng". Theo Deadline, House of Dragon tốn khoảng 200 triệu USD tiền làm phim và hơn 100 triệu USD cho chi phí quảng bá. Đây cũng là phim có chiến dịch PR lớn nhất của HBO.

Sau khi ra mắt, bộ phim sẽ phát sóng trên nền tảng trực tuyến Max Original và kênh truyền hình cáp HBO.

Phương Thảo (theo Deadline)