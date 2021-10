Harry phải châm cứu trước đám cưới với Meghan

Harry phải châm cứu để giữ bình tĩnh trong ngày cưới, do vương miện không được mang tới kịp thời để Meghan đội thử, theo cuốn sách sắp xuất bản.

Cuốn sách mới về Meghan mang tên "Nàng công chúa Hollywood" sắp được tác giả Andrew Morton xuất bản hé lộ nhiều tình tiết mới về đám cưới của vợ chồng Harry tại nhà nguyện St George tháng 5/2018, thu hút sự theo dõi của hàng triệu người khắp thế giới.

Morton là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng người Anh, từng xuất bản nhiều cuốn sách về các thành viên hoàng gia như cố công nương Diana, Hoàng tử William. Một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của Morton là Diana: Her True Story - In Her Own Words (Diana: Chuyện thật về cuộc đời Công nương qua lời kể của bà), đã được dựng thành phim truyền hình cùng tên năm 1993.

Trong sách mới, Morton cho biết trái với vẻ ngoài lộng lẫy cùng nụ cười rạng rỡ, thần thái vui vẻ của hai vợ chồng trước công chúng, Harry đã trải qua giai đoạn rất căng thẳng trước ngày cưới.

"Hoàng tử Harry, người phải châm cứu để giữ bình tĩnh trước khi làm hôn lễ, đã rất căng thẳng khi vương miện của Meghan không được mang đến ngay để thợ trang điểm cài thử cho cô dâu", Morton viết. Thợ làm tóc của Meghan là Serge Normant khi đó vừa bay từ New York tới để chuẩn bị tạo kiểu tóc cho cô và cài thử vương miện.

Tuy nhiên, Angela Kelly, người phụ trách trang phục và trang sức của Nữ hoàng, thông báo với Harry rằng việc mang chiếc vương miện quý giá này khỏi nơi bảo quản phải tuân thủ các quy trình an ninh nhất định.

Vợ chồng Harry trong đám cưới hồi tháng 5/2018. Ảnh: AFP.

Các nguồn thạo tin tiết lộ Harry khi ấy được các nhân viên thông báo rằng những món đồ trang sức hoàng gia được cất kỹ và khóa cẩn thận, nên anh không thể đột ngột xuất hiện và yêu cầu phải lấy chúng ra lập tức.

Tác giả cuốn sách viết thêm dù Harry đã nói: "Meghan muốn gì phải có nấy", yêu cầu của anh đã không được đáp ứng. Morton cũng cho rằng sự việc này đã khiến Harry nghi ngờ nhân viên hoàng gia không thích Meghan và đang cố tình làm khó dễ cô.

Cuốn sách "Nàng công chúa Hollywood" sẽ được bán trực tuyến và xuất hiện các kệ sách từ ngày 14/10. Cuốn sách được công bố khi Harry cũng rục rịch xuất bản hồi ký vào năm sau.

Ngọc Ánh (Theo Mirror)