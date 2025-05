Harry muốn hòa giải với hoàng gia Anh

Harry mong muốn hòa giải với hoàng gia Anh, song cho rằng Vua Charles và một số thành viên gia đình sẽ không tha thứ cho anh.

"Tôi rất muốn hòa giải với gia đình mình. Cuộc sống rất quý giá. Tôi không biết cha mình còn sống được bao lâu nữa. Ông không nói chuyện với tôi do bất đồng về vấn đề an ninh, nhưng sẽ rất tuyệt nếu được hòa giải", Harry nói trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 2/5, đề cập Vua Charles, người đang mắc ung thư.

Cuộc phỏng vấn diễn ra vài giờ sau khi Tòa Phúc thẩm London bác đơn kháng cáo của Harry về yêu cầu khôi phục điều kiện bảo vệ an ninh cho anh và gia đình mỗi khi ở Anh.

Harry từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến sống ở California, Mỹ cùng vợ con. Bộ Nội vụ vào tháng 2/2020 quyết định Harry sẽ không tự động được cảnh sát bảo vệ khi ở Anh, do anh đã từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia.

Harry sau đó đệ đơn kiện chính phủ Anh lên Tòa án Cấp cao London. Tòa này năm ngoái ra phán quyết cho rằng quyết định của Bộ Nội vụ là hợp pháp và Harry đã kháng cáo.

Trong phán quyết ngày 2/5, Tòa Phúc thẩm London cho rằng Harry mất quyền được cảnh sát bảo vệ khi rời khỏi hoàng gia, do đó quyết định của Tòa án Cấp cao không phải bất hợp pháp.

Harry cho biết anh "khá thất vọng" trước phán quyết của tòa phúc thẩm, nói rằng anh "khó tha thứ" với quyết định này và sẽ không thể đưa gia đình mình trở về Anh một cách an toàn.

Harry rời Tòa án Cấp cao ở London ngày 9/4. Ảnh: AFP

Harry gọi quyết định của tòa án là "sự sắp đặt lỗi thời" và cáo buộc hoàng gia đã tác động đến phán quyết, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ từ cha mình cùng chính phủ.

"Cha tôi có rất nhiều quyền kiểm soát và năng lực. Ông có thể giải quyết toàn bộ vấn đề này. Không nhất thiết phải can thiệp, mà bằng cách đứng sang một bên, để các chuyên gia làm những gì cần thiết", Harry cho hay, thêm rằng quyết định hủy đặc quyền bảo vệ của anh do chính quyền nhiệm kỳ trước khởi xướng, trong khi Anh hiện tại đã có chính phủ mới, và kêu gọi Thủ tướng Keir Starmer cùng Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper can thiệp.

Theo Harry, một số người trong gia đình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã viết cuốn hồi ký tiết lộ những bí mật của hoàng gia.

"Nhưng tôi rất muốn hòa giải", Harry nói, thêm rằng anh chấp nhận việc không thể đưa hai con là Archie và Lilibet trở về quê hương. "Tôi yêu đất nước mình, bất kể những gì một số người ở đó đã làm. Tôi nhớ Vương quốc Anh. Thật đáng buồn khi sẽ không thể cho con cái thấy quê hương mình".

Kể từ khi rời Anh, vợ chồng Harry chỉ trích gay gắt hoàng gia trong các bộ phim tài liệu, cuộc phỏng vấn gây chấn động với người dẫn chương trình Mỹ Oprah Winfrey và đáng chú ý nhất là trong cuốn hồi ký Spare của Harry. Anh hầu như không nói chuyện với cha hoặc anh trai mình, Thái tử William.

Phản ứng trước những than phiền của Harry về phán quyết của tòa phúc thẩm, Điện Buckingham cho biết tất cả vấn đề liên quan việc đảm bảo an ninh cho anh đã được tòa án xem xét cẩn thận nhiều lần và đều đưa ra chung một kết luận. Hoàng gia Anh không đề cập bình luận của Harry về Vua Charles cũng như mong muốn hòa giải của anh.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)