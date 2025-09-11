Harry lần đầu gặp lại Vua Charles sau 19 tháng

Hoàng tử Harry gặp lại Vua Charles III sau gần hai năm xa cách và bất đồng, làm dấy lên suy đoán rằng rạn nứt gia đình có thể sớm được hàn gắn.

CNN ngày 10/9 đưa tin Hoàng tử Harry tự lái xe tới dinh thự hoàng gia Clarence ở London, dùng trà với Vua Charles III. Điện Buckingham xác nhận Vua Charles và Harry đã cùng nhau dùng trà trong khoảng 50 phút.

Harry sau đó rời dinh thự và nói với các phóng viên rằng "Bố tôi rất khỏe". Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bố con kể từ tháng 2/2024, khi Vua Charles nhận chẩn đoán mắc ung thư.

Hoàng tử Harry ở London, Anh, ngày 10/9. Ảnh: AP

Harry tuần này trở về Anh thực hiện loạt chuyến thăm, hoạt động từ thiện, sau khi chia sẻ mong muốn hòa giải với gia đình hồi tháng 5. Hồi tháng 4, Harry cũng về Anh để dự phiên tòa về yêu cầu khôi phục điều kiện bảo vệ an ninh cho anh và gia đình mỗi khi ở Anh. Tuy nhiên, lần đó anh không gặp mặt Vua cha do ông đang thăm cấp nhà nước Italy.

Harry trước đó bày tỏ mong muốn hòa giải với hoàng gia Anh, song cho rằng Vua Charles và một số thành viên gia đình sẽ không tha thứ cho anh.

"Tôi rất muốn hòa giải với gia đình mình. Cuộc sống rất quý giá. Tôi không biết cha mình còn sống được bao lâu nữa. Ông không nói chuyện với tôi do bất đồng về vấn đề bảo vệ an ninh ở Anh, nhưng sẽ rất tuyệt nếu được hòa giải", Harry nói.

Harry từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến sống ở California, Mỹ cùng vợ con. Kể từ khi rời Anh, vợ chồng Harry chỉ trích gay gắt hoàng gia trong các bộ phim tài liệu, hồi ký và cuộc phỏng vấn gây chấn động với người dẫn chương trình Mỹ Oprah Winfrey. Harry hầu như ít tiếp xúc với bố và anh trai, Thái tử William.

Ngọc Ánh (Theo CNN, CNBC, BBC)