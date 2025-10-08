Harry Kane: 'Tôi chỉ buông thả một chút sau chức vô địch đầu tiên'

Theo tiền đạo người Anh Harry Kane, chế độ dinh dưỡng lành mạnh đang giúp anh đạt hiệu suất ghi bàn kỷ lục trong màu áo Bayern Munich mùa này.

Tính từ đầu mùa 2025-2026, trung phong người Anh đã ghi 19 bàn ở cấp CLB và ĐTQG. Trong mạch thăng hoa này, Kane lập kỷ lục chạm mốc 100 bàn nhanh nhất (104 trận) ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Tiền đạo 32 tuổi còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Bundesliga ghi được 11 bàn qua 6 vòng đầu.

Ngoài việc thích nghi với môi trường mới trong mùa thứ ba khoác áo Bayern, theo Kane, phong độ ấn tượng đầu mùa này còn đến từ việc anh đang tận dụng những cải tiến nhỏ, kể cả việc giảm ăn kem, sau khi giải cơn khát VĐQG đầu tiên ở mùa 2024-2025.

Kane ghi bàn trong trận Bayern thắng chủ nhà Frankfurt 3-0 ở vòng 6 Bundesliga ngày 4/10/2025. Ảnh: FC Bayern

"Tôi đã có thể buông thả để bản thân được thư giãn hơn sau chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp", Kane nói trong buổi họp báo với tuyển Anh đợt FIFA Days tháng 10. "Nhưng tôi đã thúc đẩy bản thân theo hướng ngược lại, nỗ lực để hoàn thiện hơn, ăn uống lành mạnh hơn, tập gym nhiều hơn, để tận dụng tối đa tiềm năng của bản thân".

Tiền đạo gia nhập Bayern hè 2023 đã theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh từ lâu, nhưng hiện tại, anh còn siết chặt hơn. Kane giải thích: "Giờ đây tôi giảm bớt các bữa ăn thả ga sau trận đấu. Khi đi cùng gia đình, tôi cũng giảm ăn kem. Ở cấp độ cao nhất, những chi tiết nhỏ 1%, thậm chí 0,5% như vậy sẽ tạo ra khác biệt lớn. Khi giữ được nếp sinh hoạt đó và đón nhận khởi đầu như tôi đang có, nó càng thúc đẩy bạn tiếp tục vì thành quả đạt được rất rõ ràng".

Trong cuộc bình chọn Quả Bóng Vàng 2025, Kane chỉ đứng thứ 13. Nhưng anh không bất ngờ hay thất vọng với kết quả này, và xác định cơ hội để bản thân giành giải thưởng cá nhân cao quý này phụ thuộc vào việc vô địch Champions League với Bayern hoặc World Cup với tuyển Anh vào năm sau.

"Dĩ nhiên, tôi muốn giành Quả Bóng Vàng", Kane cho hay. "Về cơ bản, đó là phần thưởng cá nhân dành cho cầu thủ hay nhất trong một tập thể vô địch. Vì vậy, dù bạn có thi đấu tốt đến đâu trong cả mùa, nếu không vô địch những giải đấu lớn nhất, người chiến thắng sẽ là một nhà vô địch Champions League hoặc World Cup. Đó sẽ là sự kết hợp giữa thành tích cá nhân xuất sắc và thành công tập thể, gần như là một mùa giải hoàn hảo. Cơ hội luôn mở ra khi bạn chơi cho một CLB như Bayern, đội luôn là ứng viên vô địch Champions League, và với tuyển Anh, một trong những đội tuyển được đánh giá cao cho World Cup".

Kane bên vợ trong bữa tiệc truyền thống dịp lễ hội bia Oktoberfest của Bayern đầu tháng 10/2025. Ảnh: FC Bayern

Kane có điều khoản giải phóng trong hợp đồng với Bayern, cho phép anh rời CLB xứ Bavaria với giá khoảng 76 triệu USD vào mùa hè 2027, và Tottenham được quyền ưu tiên mua lại đội trưởng tuyển Anh theo thỏa thuận chuyển nhượng cách đây hơn hai năm. Dù không loại trừ khả năng trở lại Ngoại hạng Anh trong đoạn cuối sự nghiệp, Kane nhấn mạnh rằng viễn cảnh này không còn hấp dẫn như trước. Anh sẽ không vội vàng đưa ra quyết định về tương lai, cũng như để ngỏ khả năng gia hạn hợp đồng với Bayern.

"Chuyện quay lại Ngoại hạng, tôi không còn chắc", Kane tuyên bố. "Nếu hỏi tôi câu này khi tôi vừa rời Tottenham để đến Bayern, tôi chắc chắn sẽ nói rằng mình sẽ trở lại. Nhưng giờ đây, sau vài năm ở đây, tôi có thể nói rằng mong muốn đó đã giảm đi một chút, không quá nhiều, nhưng tôi cũng không khẳng định sẽ không bao giờ trở lại".

Kane cũng loại bỏ khả năng sang những giải đấu như MLS vào hè năm sau. "Tôi nghĩ việc đến MLS là quá sớm với tình trạng hiện tại của tôi, với phong độ tôi đang có. MLS có thể là một lựa chọn xa hơn sau này, khi tôi bắt đầu nghĩ về vài năm cuối cùng còn lại trong sự nghiệp", anh khẳng định.

Hoàng Thông (theo Telegraph)