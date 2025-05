Harry Kane - khi 'lời nguyền' kết thúc

Tiền đạo lừng danh Harry Kane sẽ không còn là chủ đề châm chọc về trắng tay, khi đoạt danh hiệu đầu tiên cùng Bayern Munich ở tuổi 31.

Harry Kane sau trận Bayern hòa Leipzig trên sân Red Bull, thành phố Leipzig, vùng Saxony, Đức, vòng 32 Bundesliga ngày 3/5/2025. Ảnh: AP

Trong trận Bayern gặp Leipzig hôm 3/5, Kane bị treo giò nên phải xem trận đấu trên khán đài. Theo điều lệ Bundesliga, cầu thủ bị treo giò sẽ không được ở dưới sân 30 phút trước trận đấu, cho đến 30 phút sau hiệu còi mãn cuộc. Nhưng ban tổ chức cho phép tiền đạo 31 tuổi được làm ngoại lệ trận này, để xuống sân trước khi hết trận và chờ mừng chức vô địch đầu tiên. Nhưng hôm đó, Leipzig ghi bàn ở giây cuối, khiến Bayern chưa thể đăng quang.

Hành trình tới danh hiệu của Kane trớ trêu cho đến tận phút chót. Thủ quân tuyển Anh tưởng như đã có thể mừng chức vô địch Bundesliga trên sân nhà Allianz Arena ở vòng tiếp theo, khi anh được trở lại thi đấu. Nhưng ngay tối 4/5, đội nhì bảng Bayer Leverkusen bị Freiburg cầm hòa 2-2. Điều đó đồng nghĩa với việc Kane nhận tin Bayern đăng quang trong lúc không thi đấu.

Harry Kane mừng chức vô địch Bundesliga Harry Kane mừng chức vô địch Bundesliga với các đồng đội.

Kane cập bến Bayern hè 2023, với khao khát danh hiệu, khi Tottenham không thể đáp ứng điều đó. "Hùm Xám" đã đoạt Bundesliga 11 mùa giải liên tiếp trước khi anh đến, chưa kể 7 danh hiệu khác ở Cup Đức và Champions League giai đoạn này. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của Kane ở Đức trắng tay hoàn toàn. Anh thậm chí không có nổi Siêu cup Đức, dù Bayern đoạt danh hiệu này 11 năm liên tiếp.

Trong mùa giải thứ hai của Kane, Bayern cũng không được chơi trận Siêu cup Đức, bị loại ở vòng 1/8 Cup Đức và tứ kết Champions League. Dù vậy ở Bundesliga, đoàn quân Vincent Kompany tạo được cách biệt an toàn với Bayer Leverkusen.

Ở trận gặp Leizpig, Bayern đã vô địch nếu thắng. Nhưng Kane lại bị treo giò vì đã nhận 5 thẻ vàng kể từ đầu mùa. "Sự nghiệp của tôi là vậy đấy", anh nói một cách chua chát sau khi nhận thẻ vàng thứ năm trong mùa giải ở trận thắng Mainz hôm 26/4.

Kane nói thêm rằng anh không có vấn đề gì với thực tế oái oăm như vậy. "Đừng lo, tôi sẽ ăn mừng nhiều hơn bất cứ ai khác", Kane nhấn mạnh.

Dĩ nhiên anh không bỏ lỡ trận hòa của Leverkusen. Kane cùng bạn thân Eric Dier và toàn đội Bayern cùng xem trận đấu. Lần này, cơn khát danh hiệu suốt 15 năm sự nghiệp đã chấm dứt. Anh đăng một video nhảy múa cùng các đồng đội, và hát: "We are the champions" (Chúng tôi là những nhà vô địch).

Bayern vô địch Bundesliga không phải chuyện quá đặc biệt trong bóng đá, bởi họ đã làm vậy 33 lần trong 62 mùa giải. Điều đó có nghĩa họ đăng quang nhiều hơn tất cả CLB khác ở Đức gộp lại. Riêng Thomas Muller cũng cân bằng kỷ lục của Ryan Giggs, với 13 chức vô địch quốc gia tại một giải hàng đầu châu Âu.

Danh hiệu này đặc biệt có ý nghĩa với Kane, và giới chuyên môn cũng đã chờ đợi điều này. "Kane quá xứng đáng với danh hiệu", cựu tiền đạo Bayern và Tottenham, Jurgen Klinsmann nói với BBC Sport. "Cậu đã chứng tỏ điều đó hơn 10 năm qua. Những chỉ số của Kane thực sự điên rồ, và cậu sẽ tiếp tục giữ phong độ trong vài năm tới. Tôi rất thích xem Kane thi đấu".

Kane ghi bàn phạt đền cho Bayern trong trận gặp Ausburg ở Bundesliga trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức ngày 22/11/2024. Ảnh: Reuters

Có những người gọi Harry Kane là điệp viên 007, vì anh đã bảy lần về nhì trong sự nghiệp. Anh là á quân Champions League 2019, Ngoại hạng Anh 2017, Cup Liên đoàn 2015, 2021 cùng Tottenham. Kane cũng thua hai trận chung kết Euro liên tiếp, kỳ 2020 và 2024 với tuyển Anh. Mùa trước ở Bayern, anh cũng thua trận Siêu cup Đức trước Leipzig. Những kết quả đó khiến anh trở thành trò đùa, chủ đề bị châm chọc mỗi khi nhắc tới những danh hiệu.

Trong lịch sử, có nhiều cựu danh thủ cũng chưa đoạt danh hiệu nào trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, như Antonio Di Natale, Bernd Schneider, Matt Le Tissier, hay đồng đội cũ của Kane, Son Heung-min. Son đã đoạt HC vàng bóng đá nam Asiad 2018 cùng Hàn Quốc, nhưng giới chuyên môn cho rằng đây không phải danh hiệu chuyên nghiệp.

Những cầu thủ trên đều chưa thể sánh với Kane về những thành tích cá nhân. Anh ba lần là Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, sáu lần ở trong đội hình tiêu biểu. Với 213 bàn thắng trong 317 trận ở Ngoại hạng Anh, anh chỉ đứng sau Alan Shearer trong danh sách ghi bàn lịch sử giải.

Khi sang Bayern, tiền đạo cao 1,88 m cũng đoạt Giày Vàng châu Âu, Vua phá lưới Champions League. Sự nghiệp của anh trên tuyển cũng ấn tượng không kém, với danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018 và Euro 2024.

Nhiều người đã đoán trước Kane sẽ đoạt danh hiệu khi sang Bayern. Bởi "Hùm Xám" chưa từng trắng tay quá hai mùa giải liên tiếp. "Tôi luôn nói rằng Kane sẽ đoạt danh hiệu nếu rời Tottenham sang Bayern", Klinsmann nói.

Bleacher Report mừng danh hiệu đầu tiên của Kane Bleacher Report mừng danh hiệu đầu tiên của Kane.

Bản thân Klinsmann cũng đoạt danh hiệu quốc gia duy nhất trong sự nghiệp, ở mùa giải thứ hai kể từ khi rời Tottenham sang Bayern hè 1995. "Hùm Xám" luôn có những trung phong đẳng cấp, bên cạnh Klinsmann và Kane là Gerd Muller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Roy Makaay, Luca Toni, Mario Gomez, Mario Mandzukic hay Robert Lewandowski.

Phần lớn tiền đạo kể trên là người Đức, hoặc nói tốt tiếng Đức. Kane trước khi gia nhập Bayern chỉ sống ở Anh, không biết tiếng Đức. Tuy nhiên, anh đã tìm cách hòa nhập với đội bóng mới qua văn hóa. Anh thường dự lễ hội bia Oktoberfest, mặc trang phục cổ truyền của đàn ông Đức Lederhosen, và thuê gia sư dạy tiếng Đức. Anh còn nói rằng các con sẽ biết nói tiếng Đức trước cả anh.

Klinsmann cho biết người Đức yêu mến Kane, không chỉ vì tài năng bóng đá của anh. Đội trưởng tuyển Anh còn dễ mến, hòa đồng và đặc biệt khiêm nhường.

Theo Taufig Khalil, bình luận viên kênh ARD Radio, Kane luôn chủ động chào hỏi mọi người khi vào sân. Anh xin lỗi giới truyền thông mỗi khi từ chối các câu hỏi ở khu phỏng vấn nhanh. Nhiều cầu thủ khác chỉ đeo tai nghe và đi qua khu này mà không để ý tới các phóng viên. "Thông thường Kane vẫn dừng lại và nhận các câu hỏi", Khalil nói thêm. "Cậu ấy cư xử như một thủ lĩnh của Bayern. Tôi thấy Kane giống James Bond, với quyền ghi bàn".

Khalil chơi chữ trong câu cuối, khi ví Kane với James Bond. Bond là một mật vụ người Anh hư cấu, có mã danh 007, xuất hiện trong các tiểu thuyết và phim hành động kinh điển. Bond có quyền được giết, cũng như Kane có quyền năng ghi bàn.

Xuân Bình tổng hợp